Escena insólita: quiso robar un auto con una tijera y todo quedó filmado por cámaras

Dos hombres presuntamente borrachos paseaban con plena tranquilidad en medio de la noche en uno de los barrios de la capital de Córdoba. Luego de pasar por delante de un auto estacionado en la vía pública, uno de ellos advirtió la soledad en la calle e intentó robar el rodado con el único objeto que tenía a mano: una tijera. Sin embargo, la policía los observó por una de las cámaras de seguridad y a los minutos los detuvo a ambos.

El episodio ocurrió el martes a metros de la intersección de Miguel del Mármol y Enrique Berduc, en el barrio Talleres Sud de Córdoba capital, y toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de la cuadra. La secuencia inició con dos personas que caminaban con perfecta serenidad por medio de la calle.

Así detuvieron a los dos hombres que quisieron robar un auto con una tijera

En un determinado momento, los sospechosos se toparon con un Chevrolet de color blanco, estacionado sin nadie en el interior. En las imágenes se observa cómo uno de los dos, vestido con una remera gris y bermuda negra, comenzó a mirar el vehículo con detenimiento hasta que solo un instante después, regresó sobre sus pasos e intentó abrir la puerta delantera izquierda con una tijera. Mientras tanto, su cómplice -de buzo y pantalón amarillo- se posó sobre la vereda en un costado para hacer de campana.

No solo no tuvieron éxito en el robo, sino que apenas minutos después de iniciado el intento de robo, llegó la Policía con dos móviles y los detuvo a ambos. Los efectivos secuestraron una tijera de 15 centímetros y trasladaron a los delincuentes a la sede policial.

Otro robo frustrado

Sobre Corrientes al 200, en Córdoba capital, la Policía detuvo el viernes por la noche a dos sospechosos que intentaron robar una moto. El episodio también quedó grabado por una de las cámaras de seguridad.

En este caso, dos adolescentes empezaron a merodear alrededor de una motocicleta de color rojo marca Benelli, modelo TNT de 150 centímetros cúbicos con la presunta intención de robarla. Sin embargo, y luego de una llamada de alarma por parte de los operadores del sistema de videovigilancia del 911, un agente llegó al lugar y los tomó por los brazos.

Quisieron robar una moto y fueron detenidos

Rápidamente, se acercaron dos móviles para ayudar a controlar la situación y finalmente los dos ladrones fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.