Femicidio en Florencio Varela: qué se sabe hasta ahora sobre el crimen de las tres chicas

La búsqueda de las tres chicas desaparecidas desde el pasado viernes 19 de septiembre en La Matanza finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. Fuentes de la investigación ratificaron este martes la identidad de las víctimas. El caso ahora se centra en una presunta represalia vinculada a una banda narco.

El hallazgo de los cuerpos y la principal hipótesis

Los restos de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron localizados en una casa situada en el cruce de las calles Jáchal y Chañar. La zona coincide con el último registro de la señal de uno de los teléfonos celulares de las jóvenes. Las familias de las víctimas ya recibieron la notificación oficial sobre la identificación.

El ultimo video de las chicas

Una fuente de la investigación describió el estado de los cadáveres. “Los cuerpos estaban descuartizados”, afirmó un vocero con acceso a la causa. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro sospechosos.

La principal línea de investigación apunta a que el crimen se relaciona con una venganza: las sospechas recaen sobre una organización de narcotraficantes que sería liderada por un ciudadano peruano que permanece prófugo. Los pesquisas continúan con rastrillajes en el área en busca de más pruebas.

La pista del celular y la camioneta

Dos elementos fueron claves para orientar la búsqueda y el posterior operativo policial. El primero fue el registro del celular de Lara Gutiérrez. El viernes 19 de septiembre a las 23.14, el dispositivo emitió una señal que activó una antena de telefonía ubicada en la calle Malta al 400, en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela.

Las chicas fueron vistas por última vez el viernes pasado

Esta geolocalización guió a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza hacia la zona donde finalmente encontraron la vivienda y detuvieron a dos de los sospechosos.

El segundo elemento crucial es una camioneta blanca. Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes a las 21.30 cuando abordaban un vehículo de estas características en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada. Las cámaras de seguridad del cruce de Crovara y El Tiburón capturaron esa última imagen, que coincide con el relato de un testigo.

Los investigadores obtuvieron una imagen digitalizada de la camioneta, identificada como una Chevrolet Tracker. Al localizar el vehículo a través de la patente, determinaron que el dominio era adulterado: el rodado utilizaba una placa duplicada de otro automóvil, una maniobra que dificultó el seguimiento. El rastro de la camioneta blanca se perdió en el cruce de la avenida Crovara y la General Paz.

Quiénes eran las víctimas

Las tres jóvenes asesinadas eran oriundas del partido de La Matanza. Dos de ellas eran mayores de edad, mientras que la tercera era una adolescente de quince años.

Brenda Castillo , de 20 años.

, de 20 años. Morena Verri , de 20 años.

, de 20 años. Lara Morena Gutiérrez, de 15 años.

El último contacto con sus familias ocurrió el viernes por la noche. Las tres habían pactado un encuentro y se dirigieron juntas a la estación de servicio donde un hombre las esperaba en la camioneta blanca.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carabajal.