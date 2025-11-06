Palermo: se incendió un edificio y murió una mujer de 68 años

Una mujer de 68 años murió durante la madrugada de este jueves tras un incendio en un edificio de diez pisos ubicado en avenida Scalabrini Ortiz 2342, barrio porteño de Palermo. En tanto, otras cinco personas debieron ser asistidas.

El fuego, que comenzó cerca de la 1 de la mañana, fue controlado por dotaciones de Bomberos de la Ciudad, mientras personal del SAME atendió a los vecinos afectados por la inhalación de humo.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, la víctima fatal fue hallada sin vida en el primer piso del edificio a las 1.24. En tanto, cinco adultos de entre 34 y 72 años —cuatro mujeres y un hombre— fueron oxigenados en el lugar por personal médico. Ninguno requirió traslado a un hospital.

El hecho tuvo lugar en Scalabrini Ortiz entre las calles Güemes y Charcas, donde trabajaron integrantes de la División Siniestros de Bomberos, efectivos de la Policía Científica de la Ciudad, una psicóloga de la fuerza, profesionales del SAME, y agentes de la Comisaría Comunal 14 que cortaron el tránsito sobre la avenida para facilitar las tareas de emergencia. Las autoridades confirmaron a este medio que no hubo menores entre los afectados.

A las 1.30, los bomberos continuaban con las tareas de ventilación, debido a la densa concentración de humo en el edificio. El SAME mantuvo una unidad de triage en el lugar hasta las 1.47, cuando se dio por finalizado el operativo sanitario. A partir de entonces, personal de Bomberos de la Ciudad iniciaron la investigación para determinar el origen del siniestro, mientras se aguardan los resultados de las pericias de la Policía Científica.

Incendio en Recoleta

Un episodio similar se desató el 30 de octubre en un edificio ubicado sobre la avenida Callao al 1400, en el barrio porteño de Recoleta. En este caso, las llamas se originaron en un departamento del primer piso, y como resultado, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME desplegaron un operativo en el que asistieron a catorce personas por inhalación de humo.

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el fuego comenzó en el dormitorio del departamento 3 del edificio. Minutos después del aviso, los bomberos arribaron con móviles de auxilio, motos médicas y escaleras extensibles para acceder a la vivienda. “El hombre rescatado presentaba algunos signos de quemadura, pero pudo descender por sus propios medios a través de la escalera extensible”, explicó entonces el jefe de Bomberos, Juan Fabris, en diálogo con LN+, quien además precisó que la víctima fue trasladada al Hospital Fernández y aclaró que aún se desconocen las causas del incendio.

Desde el SAME detallaron a este medio que catorce personas fueron asistidas en el lugar con oxigenación, y -además del hombre trasladado al Hospital Fernández- solo un menor y su padre fueron derivados a otro centro de salud para control. Como no había humo en la zona de las escaleras internas del inmueble, no fue necesario desalojar todo el edificio.