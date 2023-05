Parque Centenario: se quedó sin trabajo y salió a vender empanadas, pero le incautaron la mercadería

escuchar

La Policía de la ciudad de Buenos Aires participó del la incautación de la mercadería de un hombre que salió a vender empanadas sin autorización por Parque Centenario a días de haberse quedado sin empleo. “Si me llevás el carro, me arruinás”, reclamó el venededor en un video que tuvo gran difusión en las redes sociales. En ese contexto, fue apoyado por varios vecinos, quienes les pidieron a las autoridades que lo dejaran trabajar, pero no tuvieron éxito.

Los hechos se registraron ayer, en el Día Internacional del Trabajador, cuando el vendedor identificado como Pablo fue abordado por un grupo de efectivos de la Policía y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) mientras vendía empanadas en el parque. De acuerdo con la agencia NA, el personal le informó que no estaba autorizado a vender en la vía pública y esto desató el enojo tanto del hombre como de las personas que presenciaron el decomiso.

Según trascendió, a Pablo le quitaron sus productos y pretendían hacer lo mismo con el carro donde los transportaba. Fue en ese momento que un testigo comenzó a grabar lo que sucedía. “No me pueden sacar la mercadería. Si me llevás el carro, me arruinás. No me pueden hacer esto, me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco”, manifestó el hombre a los inspectores.

La explicación del vendedor ambulante generó el rechazo de los vecinos frente al procedimiento que se llevaba a cabo en el lugar. “¿Por qué lo molestás? Soltale el carro, llevate la mercadería”, dijo un testigo, en tanto que otro expresó: “No lo toquen, suéltenlo. No está haciendo nada. El carro dejáselo”.

“No me lo pueden sacar, las cosas no son mías. Me quedé sin laburo hace 15 días. Ya me arruinaste, me sacaste todo”, insistió Pablo y al final del video otro vecino cuestionó: “¿Por qué no hacen lo mismo en Once? Acá todas las noche venden droga y no hacen nada”.

El motivo del operativo

Fuentes policiales indicaron a LA NACION que se tomó conocimiento del hecho a raíz de la difusión en Twitter de los videos de la discusión entre Pablo y los agentes de la AGC con la cooperación de personal policial de brigada destacado durante un control en la zona.

Los procedimientos aludidos se llevan a cabo los fines de semana y feriados de 9 a 17 alrededor del parque “a fin de evitar manteros y puestos de venta fija no autorizados”. Respecto del operativo realizado ayer, en el cual se terminó que el carrito del hombre no estaba habilitado, los voceros agregaron que no hubo detenidos.

Por su parte, desde la AGC detallaron que en el marco de los controles a la venta de alimentos en el espacio público los inspectores verifican la procedencia de la mercaderia y si los alimentos se encuentra debidamente rotulada y envasada “a fin de preservar la salubridad de los mismos, evitando la venta al público de alimentos no apto para consumo”.

