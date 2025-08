Qué declaró Julieta Prandi en el primer día del juicio

La modelo y conductora Julieta Prandi declaró este miércoles durante noventa minutos en los tribunales de Zárate-Campana. Su testimonio inauguró el juicio oral contra su exmarido, el empresario gastronómico Claudio Contardi. La modelo lo acusa por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia de género y amenazas.

¿Qué contó Julieta Prandi durante su declaración en el juicio?

Julieta Prandi describió ante el tribunal una rutina de sometimiento y humillaciones. Su exposición comenzó con la reconstrucción del vínculo que retomó con Contardi en 2008. “Volvió como un amigo, más amable, empático. Yo estaba en un estado de vulnerabilidad. Cuando me quise acordar, ya estábamos de novios”, relató. La pareja tuvo dos hijos, Mateo en 2011 y Rocco en 2015. Según la conductora, los abusos comenzaron después del nacimiento del segundo niño.

“Yo era su esposa y lo tenía que hacer”, afirmó Prandi sobre las exigencias sexuales. Detalló episodios de presunto abuso sexual mientras dormía. “Me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Me daban muchas ganas de vomitar. Cada vez que lo recuerdo tengo ganas de vomitar”.

La actriz también denunció un entorno de control absoluto. Vivía en un country de Escobar, aislada de su familia y amigos. Afirmó que una mujer que trabajaba en la casa actuaba como “carcelera” y le pasaba informes a Contardi. “No tenía vida. Se encargaba de dejarme la heladera llena para los días que él no iba a estar. Era llegar y a mí se me cerraba la garganta, no podía respirar”, recordó.

El relato incluyó una serie de insultos y descalificaciones. “Me decía que estaba vieja, que era una bolsa de leche, que sin él no iba a poder trabajar, que era un depósito de semen”, dijo. Además, sostuvo que durante años no tuvo acceso a su dinero, sus documentos ni a un teléfono: “Mi teléfono apareció en el freezer. Quedé incomunicada completamente”. El impacto emocional, según su testimonio, fue devastador. “Mi autoestima estaba peor que en el subsuelo. Yo era una cosa y lo único que quería era estar muerta”, señaló.

Cómo describió la relación de Contardi con sus hijos

Prandi aseguró que sus dos hijos también fueron víctimas de maltrato por parte de su padre. “Los insultaba. Ninguno quiere ver a su padre. Se los nombrás y les agarra una crisis nerviosa. Desde entonces están en terapia”, sostuvo ante los jueces.

La salida de la relación ocurrió en febrero de 2019. Prandi logró irse de la casa con sus hijos gracias a un préstamo y la ayuda de una abogada. Describió una situación de extrema dificultad económica tras la separación. “No tenía cómo pagar el colegio de los chicos. Él había alquilado mi casa de Escobar y percibió todo el alquiler por adelantado. Yo no tenía plata”, declaró. Recordó un momento de gran angustia. “Mateo llegó a tener neumonía y este hijo de puta ni siquiera fue capaz de traer un Amoxidal”, dijo.

Cuál es la versión de Contardi

Antes del testimonio de Prandi, el imputado Claudio Contardi declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2, integrado por los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar. Contardi se declaró inocente de todos los cargos. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que su relación se basó en el amor. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, apuntó. Prandi no estuvo presente en la sala durante la declaración de su exmarido.

Contardi ofreció su versión sobre la historia económica de la pareja. Dijo que vivieron primero en un departamento de Prandi en Belgrano. Luego se mudaron a otro que compró su madre. Afirmó que su hijo mayor, de un matrimonio anterior, compró la propiedad de Belgrano y con ese dinero la actriz adquirió una casa en Martínez. “La diferencia de dinero la puse yo, pero como estaba en vista de formar una familia, la puse a nombre de ella sin problema”, contó.

