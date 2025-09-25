Qué dice el posteo que hizo la hermana de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Luego del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, publicó un mensaje en redes sociales. La Justicia investiga este posteo tras denunciarse disparos contra su domicilio, ya que el hecho se inscribe en la hipótesis de una venganza vinculada al narcotráfico.

El mensaje de la hermana de una de las víctimas del triple crimen

Agostina Gutiérrez escribió en su cuenta: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acuzar (sic) a mi que yo entregué a mi hermana h… de p… ”. La Justicia analiza este mensaje para determinar a quién se dirigía y hallar pistas sobre el caso. La joven también expresó: “Me venís a titar tiros ala casa a mi casa anda abusacar (sic) los peruanos Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.

La principal hipótesis apunta a una venganza narco, ya que una banda de narcotraficantes peruanos estaría involucrada, motivada por la supuesta apropiación de un alijo de cocaína por parte de una de las víctimas. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas. Los cuatro detenidos serán indagados e imputados y se esperan pericias en la vivienda donde se hallaron los cuerpos.

Luz, prima de Lara, declaró que la casa de Agostina Gutiérrez fue tiroteada desde una moto. “No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, afirmó sobre el ataque en la zona de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

El triple homicidio en Florencio Varela

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, declaró que las jóvenes sufrieron torturas antes de ser asesinadas. Estos actos se habrían transmitido en directo a través de un grupo cerrado en una red social.

Las autopsias revelaron que a Lara Gutiérrez le cortaron los dedos de la mano izquierda y una oreja, y la apuñalaron en el cuello. A Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza, y a Brenda le quebraron el cuello, luego, ambas fueron apuñaladas.

La investigación se centra en un entramado que involucra redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas. Se conoció que el narco peruano, señalado como autor, habría dicho durante las torturas: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”. La banda se conectó online y el jefe ordenó el inicio de las torturas.

Último paradero de las víctimas

Las jóvenes fueron vistas por última vez en La Matanza, cuando subieron a una camioneta blanca en una estación de servicio en La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró en Florencio Varela.

Reclamos de justicia por parte de las familias de las víctimas

Federico, primo de Brenda y Morena, criticó la falta de respuesta de las autoridades ante las denuncias previas. “Hay mucho prejuicio y lo que no se está diciendo es que hay una banda de narcotraficantes capaz de matar, de descuartizar y de hacer las peores barbaridades a tres jóvenes ante la pasividad de, primero, la Justicia, que no te toma la denuncia, la Policía, que tampoco lo hace, y la seguridad que tardan en tomarse en serio el caso”, declaró.

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, expresó: ”Hay cosas que no me cierran”, refiriéndose a la identidad del conductor de la camioneta. Cuestionó por qué el caso no se investiga a nivel federal si hay drogas de por medio. “Tiene que haber justicia para las tres. Nadie tiene por qué sacarle la vida al otro y estos hicieron cualquier cosa”, concluyó.

El velatorio de Brenda y Morena se realizó en San Justo, donde los familiares y amigos se reunieron para despedirlas.

