Qué dijeron los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami

Los cinco ciudadanos de Mendoza imputados por hurto en el centro comercial de Miami rompieron el silencio desde su provincia para rechazar las acusaciones en su contra. Los turistas aseguraron su inocencia y calificaron el episodio como un malentendido que no supieron gestionar ante las autoridades norteamericanas.

Las declaraciones de los argentinos acusados de robar en Miami

Juan Pablo Rúa en diálogo con el programa Mediodía Noticias (El Trece) afirmó que los hechos señalados por la policía “no son ciertos” y negó la participación en una banda criminal. “Quiero comunicarle a la sociedad que nosotros no robamos. No somos una organización delictiva. Ha habido una confusión que no supimos manejar”, declaró.

En la misma línea, insistió en la inexistencia de pruebas directas en su contra, aseguró que no tiene “nada que lo incrimine” y lamentó que el caso les generó “un daño tremendo”. El imputado refutó la teoría de una operación sofisticada con una frase contundente: “No somos mecheros VIP; si alguien quisiera robar, no deja la tarjeta en cada negocio”.

El grupo en su conjunto afirmó desde el hotel en Mendoza que todo se trató de “un hecho confuso”. Juan Manuel Zuloaga sumó su testimonio ante el medio Uno de Mendoza para defender la reputación de los viajeros. “Quisimos dar la cara y hablar para explicar que no somos ladrones, somos gente de bien, trabajadores. Muchos nos conocen y pueden dar fe de eso”, manifestó.

Los cinco mendocinos son acusados de robar en Dolphin Mall Felix Mizioznikov

La barrera del idioma y el descargo de los acusados

Diego Luis Xiccato describió el momento de la interceptación policial y apuntó a las dificultades comunicativas como eje del conflicto: “Cuando pasábamos por un detector, sonó la alarma. Vino seguridad y la policía nos increpó. No entendía lo que me pedían ni lo que me preguntaban. Quizás ese fue el malentendido”, explicó.

El imputado aseguró que el grupo es “gente laburante” y denunció que atraviesan “una condena social muy grande e injusta”. Xiccato detalló a Canal 7 su incapacidad para comprender el idioma: “No entendía lo que me decían, porque me hablaban y me hacían preguntas en inglés”, dijo.

Juan Pablo Rúa y Diego Luis Xiccato, dos de los argentinos que fueron detenidos en Miami Captura de Pantalla

“Me desenvolví mal ante la policía. Fue un problema de idioma. Jamás tuve un problema con la policía, ni acá ni en otros países”, agregó. Los imputados señalaron también que, durante la audiencia, carecieron de la posibilidad de defenderse.

La estrategia legal y las pruebas del expediente

Roberto Castillo ejerce la defensa de dos de los acusados. El letrado consideró que la causa se sustenta por ahora en “una sospecha policial” basada en la interacción de dos de los acusados con una valija y prendas sin ticket. Además, cuestionó el tratamiento mediático del caso: “Lo complicado es defenderse ante los medios, que invierten la carga de la prueba y el principio de inocencia”, sostuvo.

El abogado confirmó la existencia de compras con efectivo y tarjeta. Los acusados pagaron fianzas de entre 4000 y 4500 dólares fijadas por la jueza Mindy Glazer. El desembolso total de 21.000 dólares permitió su libertad y el regreso a la Argentina la semana pasada vía Chile. La justicia programó la audiencia de cargos para el 29 de enero próximo.

Informes oficiales

Los informes oficiales identifican a los detenidos como Juan Pablo Rúa, Diego Luis Xiccato, Mauricio Aparo-Orlando, Sebastián Moya y Juan Manuel Zuloaga-Arenas. La policía concretó las detenciones el domingo pasado en el área de Sweetwater durante el operativo “Fiestas Seguras”. Las cámaras de seguridad muestran el retiro de valijas de la tienda Burlington sin pasar por caja y su uso posterior en locales de Columbia y The North Face para ocultar prendas.

El informe policial detalla el inventario hallado en las valijas:

Una camiseta Tommy Hilfiger por el valor de 16.99 dólares.

Dos paraguas Tommy Hilfiger (US$19,75 cada uno).

Cinco camperas (Columbia, The North Face y otras) por US$620.

Un sweater (US$21,99).

Dos remeras (US$22,25 cada una).

Un cinturón (US$24,75).

Un pantalón deportivo (US$42,25).

Dos jeans (US$94,5).

Una billetera (US$27,25).

