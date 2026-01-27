La joven influencer Mía Martínez denunció el robo de sus pertenencias en una vivienda de la zona del Faro este domingo. La víctima detectó el faltante de sus herramientas de trabajo y objetos personales tras regresar de un evento profesional en la ciudad de Mar del Plata. El hecho motivó el regreso anticipado de la joven a la ciudad de Buenos Aires ante la imposibilidad de cumplir sus compromisos laborales.

Qué dijo la influencer a la que le vaciaron la casa que alquilaba en Mar del Plata

Mía Martínez explicó a LA NACION que los ladrones realizaron un trabajo de inteligencia previo y se llevaron todos sus bienes. “No me dejaron ni una remera”, aseguró la joven. La damnificada relató que los sujetos revisaron cada espacio de la propiedad y se llevaron desde cámaras y drones hasta prendas íntimas y joyas familiares.

La creadora de contenido canceló su agenda de verano por la falta de sus herramientas fundamentales

La joven regresó al domicilio cerca de las 6:45 de la madrugada junto a sus amigos. En ese momento notó que el portón de rejas estaba abierto. “Llegamos y vimos el portón abierto, pero con el pestillo colocado desde adentro. Eso nos llamó muchísimo la atención”, recordó la víctima. Los atacantes ingresaron a través de un ventiluz sin ejercer violencia sobre las aberturas principales de la casa.

Cómo impactó en la planificación laboral de la influencer

Los delincuentes revolvieron cada rincón de la vivienda de los abuelos de la joven. Martínez describió una escena de desorden total al entrar a la propiedad: “me dejaron las tarjetas de crédito tiradas sobre la cama y los cajones abiertos sin absolutamente nada. En mi placard no dejaron ni una colita de pelo”, manifestó. El grupo de ladrones solo dejó un par de prendas íntimas que se secaban en el sector del baño.

Los delincuentes sustrajeron cámaras, micrófonos, drones y computadoras indispensables para la tarea profesional

El botín incluyó objetos de alto costo económico y técnico. Los asaltantes retiraron del lugar micrófonos, trípodes, luces, computadoras y drones. Estos elementos resultan indispensables para el desarrollo de la actividad profesional de la creadora de contenido. “Me robaron mis herramientas de trabajo y sin eso no puedo seguir trabajando. Necesito reponerlas de manera urgente”, enfatizó Martínez.

La pérdida también afectó su patrimonio emocional: los ladrones tomaron joyas y una campera que perteneció al padre de la joven. Ante la magnitud de las pérdidas, la prioridad de la víctima consiste en recuperar su cámara fotográfica para retomar sus tareas habituales. La falta de este equipamiento forzó la suspensión inmediata de toda su agenda de la temporada de verano.

El hecho delictivo sucedió durante la madrugada del domingo mientras los damnificados trabajaban en un evento

Cómo fue la planificación del asalto en la zona del Faro

La modalidad delictiva sugiere una vigilancia previa sobre los movimientos de los habitantes de la casa. Martínez sostuvo que los responsables conocían sus rutinas de entrada y salida. “Nos estudiaron y estábamos completamente señalados, según se observa en las grabaciones”, detalló la joven.

Los registros de las cámaras de seguridad de los vecinos aportaron datos sobre la cronología del suceso. En las filmaciones aparece un hombre que camina por la vereda y analiza el perímetro de la finca. Tras verificar la ausencia de testigos, el sujeto abrió el enrejado y entró al lugar. Un segundo cómplice permaneció en la cuadra para alertar sobre cualquier presencia extraña en el barrio.

Las imágenes del robo a la influencer Mía Martínez

Martínez criticó la inacción de las autoridades frente a las pruebas presentadas. “Hasta ahora ni la policía ni la fiscalía me dieron información concreta. Yo misma aporté fotos y material, pero no tuve respuestas”, sentenció la víctima.

El caso permanece bajo análisis judicial mientras la joven organiza su vuelta definitiva a Buenos Aires tras el saqueo de la propiedad. La investigación cuenta con videos donde los implicados se desplazan con tranquilidad y eligen el momento exacto para el ingreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Carola Venzi.