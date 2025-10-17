Qué dijo la madre de Diego Fernández Lima, asesinado hace 41 años en Coghlan
Reclamó justicia y apuntó contra el excompañero de escuela de su hijo, Cristian Graf, que declara este viernes
Irma Lima, la madre de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984, se pronunció públicamente este viernes por primera vez desde el hallazgo del cuerpo de su hijo. Sus declaraciones se producen en la misma jornada en la que Cristian Graf, excompañero de la víctima e imputado en la causa, debe prestar declaración ante la Justicia por el crimen ocurrido hace 41 años en el barrio de Coghlan.
Qué dijo Irma Lima, la mamá de Diego Fernández Lima
Irma Lima, apodada “Pochi”, expresó su dolor y reclamo en una entrevista con Radio Mitre. Su testimonio se centró en la necesidad de respuestas y en el castigo para el responsable del homicidio de su hijo. “Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó”, afirmó la mujer de 87 años. Su pedido de justicia fue contundente y apuntó directamente a la situación procesal de Cristian Graf, quien permanece en libertad.
En sus palabras, Lima manifestó su indignación. “No puede ser que esté suelto, que no esté detenido. ¿Nosotros qué somos? Nos matan a nuestros hijos y nos tenemos que quedar como estamos”, cuestionó. La madre de la víctima describió a Diego como un joven estudioso y deportista, con medallas, y resumió su sentimiento actual con una frase: “Estoy sin palabras. Quiero justicia, nada más”.
Cómo fueron los 41 años de búsqueda por Diego
La desaparición de Diego Fernández Lima el 26 de julio de 1984 sumió a su familia en una angustia que se extendió durante más de cuatro décadas. Irma Lima describió ese período con profunda tristeza. La incertidumbre sobre el paradero de su hijo marcó la vida familiar de manera irreversible.
“Fueron años desesperantes, mirando desde el balcón, pensando que venía, pero no venía”, relató. La rutina diaria incluía un lugar vacío en la mesa, un símbolo de la esperanza que nunca perdieron. “Con mi marido lo esperábamos para cenar. Ahora lo tenemos muerto”, lamentó. El cuarto de Diego, según su madre, permanece intacto, como un testimonio congelado en el tiempo.
La acusación directa contra Cristian Graf
El testimonio de Irma Lima incluyó una imputación directa contra Cristian Graf, el excompañero de escuela de Diego en cuya propiedad se encontraron los restos óseos. La madre de la víctima exigió su inmediata detención. “Que lo detengan ya. ¿Si él no lo mató, quién lo mató?”, se preguntó de manera retórica.
Lima aseguró que, a pesar de que ambos eran compañeros de escuela, nunca escuchó a su hijo hablar sobre Graf. Esta falta de vínculo conocido entre ellos alimenta sus sospechas. Además, expresó su temor sobre la peligrosidad del imputado. “[Graf] no tiene por qué estar suelto. Puede volver a hacer lo mismo que le hizo a mi hijo”, concluyó la mujer en su declaración a la prensa.
Cuál es la situación judicial del imputado
Cristian Graf, de 58 años, fue captado por las cámaras de LN+ mientras salía de su domicilio este viernes para prestar declaración indagatoria. El juez en lo criminal y correccional Alejandro Litvack dispuso la medida a pedido del fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación. Graf no realizó declaraciones a los medios.
La fiscalía lo imputa por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Según el fiscal Perrando, tras el hallazgo de los restos, Graf “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho”.
Entre ellas, el fiscal destacó la creación de “explicaciones inverosímiles”, como la supuesta existencia de una iglesia o un establo en el terreno. También señaló su “conducta contradictoria y evasiva” y su “pasividad ante el hallazgo”.
