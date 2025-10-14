Estrella Laurta Varela, la madre de Pablo Laurta, principal acusado por el doble femicidio en Córdoba, habló públicamente en una entrevista televisiva. Desde su residencia en Canelones, Uruguay, la mujer se refirió a los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio, expresó su dolor y exigió la condena más severa para su hijo.

Qué dijo la madre de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba

En diálogo con el canal A24, la madre del acusado manifestó su estado de conmoción. “No puedo creer que haya parido a un asesino. Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, en una serie o en un documental que te parece ajeno, y hoy no lo es”, declaró entre lágrimas.

Estrella Laurta Varela pidió "cadena perpetua, sin que pueda salir" para su hijo

La mujer centró su angustia en el futuro de su nieto, Pedro, hijo de Laurta y Luna Giardina. “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su mamá, Luna, sin su abuela Mariel y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Estoy deshecha”, afirmó.

Laurta Varela aseguró que la persona que cometió los crímenes no es el hijo que ella crió. Su principal preocupación es el bienestar del niño de dos años. “Lo único que quiero es que él esté bien. Cómo le explicamos, cómo se le explica a un niño algo así tan terrible”, se lamentó. Al ser consultada sobre un posible reencuentro, expresó: “Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuelita Estrella lo quiere, le mostraría las fotitos de cuando nos vimos”.

Pablo Laurta asesinó a Luna Giardina y a su madre @luna.giardina.9

Cómo era la relación entre Pablo Laurta y su madre

La mujer detalló que no mantenía un vínculo cercano con su hijo. Según su relato, no hablaron desde el año 2010 hasta después del nacimiento de Pedro. “Intentaba contactarme, pero él no conmigo”, explicó. De hecho, contó que se enteró de la existencia de su nieto a través de las redes sociales, cuando contactó a Luna Giardina para confirmar su parentesco, ya que su hijo no le había comunicado nada.

También aclaró que está separada del padre de Pablo Laurta desde que este tenía 22 años. La mujer relató cómo se enteró de la tragedia el domingo por la tarde, luego de despertar y encontrar varias llamadas perdidas de una excompañera de trabajo. Un mensaje que decía “Lo lamento mucho, Estrella. Mucha fuerza” la hizo pensar inicialmente que su hijo se había suicidado. “Nunca se me pasó por la cabeza otra cosa”, sostuvo.

"Hoy mi nieto está solo en el mundo", se lamentó la abuela de Pedro

Los antecedentes y el pedido de una pericia psiquiátrica

Laurta Varela reveló que existían señales previas de la conducta de su hijo. Indicó que Pablo “no aceptaba que Luna se hubiese ido a vivir con su mamá para Córdoba”. Informó que entre enero y febrero de 2024, su hijo estuvo arrestado por “desacato a la autoridad por estar en el techo de la casa de Giardina”.

A raíz de ese episodio, ella viajó a la provincia argentina para intervenir. “Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, que no se la hicieron, que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar con asistencia psicológica y mirá en lo que terminó”, narró.

Respecto a las 24 horas que su nieto estuvo desaparecido, mientras su padre lo trasladaba a Entre Ríos, la mujer pensó que no le haría daño. “Cuando vi que había matado a Mariel y a Luna y se había llevado a Pedro dije: ‘No lo va a matar a Pedro, se quiere quedar con Pedro’”.

El femicida estuvo arrestado a principios de 2024 por "desacato a la autoridad"

La hipótesis sobre el móvil y la mención al grupo Varones Unidos

Sobre las posibles motivaciones del doble femicidio, Laurta Varela expuso su teoría. “Creo que el odio que él generó en estos años, que no pudo ver a Pedro y que no se pudieron vincular y que no pudieron sanar esa relación de separación, él empezó a generar un odio hacia Luna y hacia Mariel”, analizó.

Además, se refirió al grupo Varones Unidos, del cual su hijo formaba parte. Se distanció por completo de esa ideología. “No profeso esas creencias que tenía él. Empecé a leer y era una atrocidad lo que leía, realmente eran cosas de las que nunca se habló en mi casa”, aseguró. Sobre la crianza de Pablo, agregó que estuvo a cargo de su abuela y su madre, ya que tanto ella como su entonces marido trabajaban jornadas de 16 horas diarias.

Al final de la entrevista, con la voz quebrada, Estrella Laurta Varela fue categórica sobre lo que espera de la Justicia para su hijo. “Es un asesino, yo no lo crié para eso”, dijo, y concluyó con un pedido explícito de la condena más alta posible: “cadena perpetua, sin que pueda salir”.

