Qué dijo Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, al ser arrestado en Perú

Matías Ozorio fue arrestado en Lima, Perú, por su presunta participación en el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos aparecieron enterrados en una casa en Florencio Varela. Sobre Ozorio pesaba una orden de captura nacional e internacional, cuando la Policía Nacional de Perú, en colaboración con Interpol, realizó el arresto.

¿Qué dijo Matías Ozorio al ser arrestado?

Tras ser esposado, Matías Ozorio declaró: “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a los que le debía plata”. Añadió que, tras escapar de esos narcos, “estaba durmiendo en calle desde hace dos días”.

Detuvieron en Perú al supuesto lugarteniente de Pequeño J

La detención de Ozorio en Perú

En la detención participaron efectivos de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

Patricia Bullrich, confirmó la noticia a través de la red social X. En su publicación, la ministra de Seguridad indicó: “El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”.

Según indicó la funcionaria, se realizan los trámites para extraditar a Ozorio a Argentina, con el objetivo de que enfrente a la Justicia por el triple crimen.

Patricia Bullrich confirmó el arresto de Matías Ozorio (Fuente: X @PatoBullrich)

Fuentes de la investigación indicaron a LA NACION que la captura se logró tras una serie de intervenciones telefónicas.

Ozorio está señalado como lugarteniente de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple crimen, quien fue detenido horas antes. Es por ello que Ozorio tenía una orden de captura desde el jueves pasado.

Las declaraciones de Pequeño J, el acusado por el triple crimen de Florencio Varela, tras ser detenido en Perú

Detalles del documento judicial

Un oficio del Juzgado de Garantías de La Matanza, dirigido a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, detalla los cargos contra Ozorio. Se le imputa el delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

El documento ofrece una “breve reseña” de los hechos. Describe cómo un grupo indeterminado de personas, entre las que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño J y Matías Agustín Ozorio, actuando con división de roles, atacaron a las víctimas en una casa ubicada en Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela. Las agredieron con golpes y armas blancas, causándoles la muerte. Se señala que actuaron “a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento”.

Detuvieron a Pequeño J en Perú, el principal sospechoso del triple crimen en Florencio Varela

El oficio judicial especifica: “Entre los días viernes pasado, aproximadamente entre las 22.30, y el martes último, aproximadamente a la 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota [cuando todavía no tenían identificado al supuesto autor intelectual del triple crimen] y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”.

Asimismo, el documento añade que los sospechosos actuaron “con claras intenciones de causarles la muerte” y que aplicaron “múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas” sobre los cuerpos de las víctimas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.