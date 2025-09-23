Un choque múltiple involucró a nueve vehículos en la avenida General Paz, cerca de la bajada de la avenida del Libertador. El siniestro que ocurrió este martes después de las 9 de la mañana, en dirección al Río de la Plata, provocó la intervención del SAME y el corte del tránsito en la zona por la Policía de la Ciudad.

¿Qué pasó en General Paz y Libertador?

El choque en cadena fue iniciado por un micro y desencadeno en la colisión de nueve autos en la avenida General Paz, cerca de la intersección con la avenida del Libertador.

El momento del choque en General Paz

Un video captado por las cámaras de seguridad muestra el momento del choque. En las imágenes se observa cómo un auto avanza al notar que un micro pierde el control, por razones aún desconocidas. El micro impacta desde atrás a los autos que circulaban en fila.

Según pudo saber LA NACION, efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron a nueve personas en el lugar, entre ellos, siete hombres y dos mujeres resultaron heridos. Un hombre de 50 años, conductor de un Bora, presentaba politraumatismos, pero se negó a ser trasladado a un centro de salud.

El fuerte choque en General Paz y Libertador

Personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en sentido al Río de la Plata a la altura de Arcos, en el barrio porteño de Núñez. Esta medida facilitó el trabajo de los médicos y paramédicos del SAME.

Recomendaciones de Autopistas del Sol

Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la autovía, informó sobre el choque y recomendó a los conductores circular con precaución en la zona afectada.

El posteo de Ausol. X

Antecedente de recientes accidentes de tránsito

Hace pocos días, cuatro autos protagonizaron un choque en cadena en la intersección de la General Paz con García de Cossio, a la altura del barrio porteño de Liniers. Este siniestro dejó tres heridos y también generó complicaciones en el tránsito, debido a que uno de los vehículos quedó en medio de la autopista.

Hubo tres heridos

Los vehículos involucrados en el accidente de transito fueron un Volkswagen modelo Gol gris, un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Chevrolet Trailblazer. El conductor del Volkswagen Gol no requirió asistencia médica, mientras que el conductor de la Chevrolet Trailblazer, de 46 años, fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos. El conductor del Chevrolet Corsa fue trasladado al Hospital Santojanni con trauma cerrado de tórax.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.