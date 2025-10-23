Este jueves 23 de octubre se dio a conocer que la madre de Lourdes Fernández, conocida por integrar la banda Bandana, hizo una denuncia a la Justicia porque hace tres semanas que no tenía contacto con su hija. Horas después de darse a conocer la noticia, la misma artista subió una historia en su cuenta de Instagram donde aseguró que estaba enferma desde el lunes y que se encontraba “perfecta”.

Apareció Lourdes de Bandana

Hasta ese momento, se estaba llevando a cabo un operativo policial en el departamento de la expareja de la artista, quien aseguró que ella ya no vive allí. Efectivos de la ciudad de Buenos Aires estuvieron haciendo un registro del edificio para dar con el paradero de Fernández.

Qué pasó con Lourdes de Bandana

La madre de Lowrdez ―el nombre que usa la artista en su carrera solista― se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo. Allí informó que perdió contacto con su hija el pasado 4 de octubre. Según pudo saber LA NACION, sostuvo que la cantante había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.

En noviembre de 2022, la integrante de Bandana denunció a su entonces pareja Leandro Esteban García Gómez de maltratador y golpeador. Ese mismo día, la cantante subió a sus redes sociales una imagen de su cara con moretones. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, escribió junto a la imagen.

A partir de la nueva denuncia que hizo la madre de Lourdes por su desaparición, personal de la comisaría se dirigió inmediatamente al domicilio de la cantante, que se encuentra en ese mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era su pareja y que ella no vivía más en ese lugar.

Lowrdez publicó en sus redes que "estaba perfecta"

A pesar de que la madre de Lourdes Fernández había señalado que no sabía nada de ella y que perdió el contacto, la cantante se mantenía activa en las redes sociales, donde en las últimas horas había posteado publicaciones e historias.

De hecho, horas después de darse a conocer la noticia de su supuesta desaparición, la misma Lourdes fue quien subió un video a las historias de Instagram para mostrar que se encuentra bien. “Chicos, me acabo de levantar. Me cae una llamada... no me dejan hacer nada. Estoy con gripe desde el lunes”, puntualizó. Ante la magnitud de lo ocurrido, ella señaló: “No lo puedo creer”. Y concluyó: “Estoy perfecta, gracias”.