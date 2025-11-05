Qué se sabe de la muerte de José Marcelo Moscuzza

José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi, falleció en un accidente automovilístico en la Ruta 2, a la altura de Lezama, este miércoles 5 de noviembre pasada la 1 de la madrugada. Moscuzza tenía 44 años y era una figura reconocida en el ámbito deportivo y pesquero de la ciudad.

El accidente fatal en la Ruta 2

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 167 de la Ruta 2, cuando Moscuzza viajaba solo en su vehículo y por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, despistó y volcó. El rodado quedó sobre el cauce de un canal, junto a un puente, a casi dos metros por debajo del nivel del pavimento.

José Marcelo Moscuzza fue vicepresidente del club Aldosivi Redes

Automovilistas que circulaban por la zona intentaron asistir a la víctima y alertaron a las autoridades. Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lezama acudió al lugar, constató el fallecimiento y luego, su identidad, mientras que un equipo de emergencias médicas colaboró en la asistencia.

¿Quién era José Marcelo Moscuzza?

José Marcelo Moscuzza, conocido como “Josecito”, tenía 44 años y era hijo de José Américo Moscuzza, reconocido empresario pesquero y expresidente de Aldosivi. La familia Moscuzza es una de las más importantes de la industria pesquera marplatense, con una fuerte presencia en el comercio exterior. Es por ello que su fallecimiento conmocionó a la ciudad de Mar del Plata.

El intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, lamentó en sus redes sociales su fallecimiento: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Moscuzza (h). Acompañamos a su familia y seres queridos con afecto y a toda la comunidad de Aldosivi, donde dejó una huella imborrable como dirigente apasionado del deporte marplatense”.

Gustavo Pulti lamentó la muerte de José Marcelo Moscuzza (X: @GustavoPulti)

El rol de José Marcelo Moscuzza en Aldosivi

El dirigente de 44 años tuvo un rol importante en la administración del fútbol del club marplatense, ya que, ocupó el cargo de vicepresidente y fue responsable de la gestión que llevó al club al ascenso a la máxima categoría hace una década. Moscuzza se mantuvo en la comisión directiva hasta el año 2024, cuando su padre, José Américo, asumió como presidente honorario, quien fue titular del “Tiburón” durante varios años.

José Marcelo Moscuzza fue vicepresidente de Aldosivi hasta el año 2024 captura de redes

Investigación en curso

La investigación del accidente está a cargo de la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, perteneciente al Departamento Judicial Dolores, con jurisdicción en Lezama. Personal policial de la localidad realiza peritajes para determinar las causas de la pérdida del control y la velocidad a la que circulaba el vehículo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Dario Palavecino.