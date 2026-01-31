Sacrificaban animales para rituales y fueron detenidos por la policía

Dos personas fueron detenidas este sábado en el barrio de Nueva Pompeya, en Mar del Plata, mientras sacrificaban animales para un ritual. La policía local fue alertada por los vecinos del barrio, que llamaron al 911 para la aprehensión de los involucrados.

Los efectivos habían recibido una serie de llamados y denuncias sobre un hombre de 23 años y una mujer de 42 que residían en una vivienda entre las calles 20 de Septiembre y Brandsen. Tras ello iniciaron una investigación que derivó en un allanamiento del hogar durante la madrugada.

Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría primera y miembros del equipo de Zoonosis e Inspección General se presentaron en la vivienda, donde encontraron a los involucrados en medio de un ritual que implicaba el sacrificio de animales. Ambos fueron reducidos y aprehendidos, informaron los medios locales La Capital y 0223.

En tanto, el lugar fue inspeccionado y los efectivos encontraron restos de gallinas y un cordero que habían sido utilizados durante el ritual. Todo fue documentado para su posterior uso en la causa penal en la que fueron imputados por malos tratos y actos de crueldad contra los animales.

Imágenes del sacrificio compartidas por el medio Ahora Mar del Plata mostraban huesos de animales colocados en una especie de estantería cubierta con una tela roja. También había velas y comida, frutas, flores y un cofre cerrado.

La imagen se repetía en otro sector, donde los restos de animales se encontraban rodeados de alimentos, que formaban un círculo en el piso de la vivienda. También había manchas de sangre en una de las paredes blancas del hogar, aunque no especificaron si pertenecían a personas o animales.

Sacrificaban animales para rituales y fueron interrumpidos por la policía

Después del operativo, los acusados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para la formación de actuaciones. El fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI de Flagrancia, fue quien avaló el allanamiento de urgencia y dispuso que se creara la causa por la infracción de la Ley 14.346, indicó 0223.

La justicia no dispuso medidas restrictivas de la libertad, por lo que los acusados volvieron a su hogar una vez finalizado el operativo.