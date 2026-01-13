Tras cuatro años prófugo, cayó el hombre acusado de intentar matar a un gendarme con una ametralladora

Tras más de cuatro años prófugo, la Policía de la Ciudad logró detener a un hombre que era buscado por el intento de asesinato de un gendarme en 2021. La víctima, identificada como Cabo Rafael Néstor Rodríguez, sobrevivió a un disparo en la nuca y actualmente cumple con funciones en Chaco, según informaron desde Gendarmería Nacional a LA NACION.

La fuerza porteña arrestó al sospechoso de 69 años el 5 de enero, pero comunicó su detención hoy. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, que se encontraba realizado tareas específicas en la intersección de las calles Riestra y Bonorino, en la villa 1-11-14, a pocas cuadras del estadio de San Lorenzo.

Así capturó al prófugo la Policía de la Ciudad

De acuerdo a la Policía, al consultar sobre los antecedentes se constató que el hombre contaba con una orden de captura por un “homicidio en grado de tentativa” por un hecho ocurrido en 2021. Por dicho motivo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de la causa dispuso su detención.

El caso

El intento de asesinato se produjo en la tarde del 12 de noviembre de 2021 en la manzana 26 de la villa 1-11-14, a solo 100 metros de un puesto de Gendarmería. Según la reconstrucción del caso, Rodríguez, oriundo de Formosa, habría quedado en medio de una pelea entre bandas narcos, que se disputaban el control de la zona.

En ese contexto, recibió disparos por parte de dos sospechosos, el hombre de 69 detenido la semana pasada y su hijo, arrestado horas después del hecho. Los criminales utilizaron una ametralladora y le impactaron en el chaleco, el casco y el rostro, según confirmó Gendarmería a LA NACION.

La bala que tocó su cuerpo ingresó por el cuello y salió por uno de sus pómulos. Sus compañeros lo trasladaron al Hospital Churruca, donde fue operado por una fractura en la mandíbula. Además, debieron colocarle dos placas de titanio.

El uniformado sobrevivió, y actualmente cumple funciones como Sargento en el Escuadrón N°1 de Sáenz Peña en Chaco. “Está apto para todo servicio y sin secuelas”, afirmaron desde la fuerza de seguridad federal.