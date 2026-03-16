Un experto en seguridad analizó el crimen del docente y responsabilizó a la fuerza policial: “No hay control interno”

Durante la madrugada del sábado 14 de marzo, un docente que trabajaba como chofer de aplicación Didi, fue asesinado por el pasajero mientras realizaba un viaje en Virrey del Pino, La Matanza. El sospechoso es un policía que se encontraba en actividad, quien le disparó cinco veces para robarle el auto a la víctima. En diálogo con LN+, Alejandro Ñamandú, especialista en seguridad hizo hincapié en la importancia de realizar un control interno del personal policial.

“Todos sabemos que hay un área de asuntos internos, del cual, indudablemente, en este caso fallaron porque no hay control sobre la problemática que está teniendo el personal policial, no solo durante el ejercicio de sus funciones, sino en el momento de reclutar al personal policial” sostuvo el experto en seguridad tras ser consultado por el caso en La Matanza.

En la misma línea, agregó: “Cuidemos a quienes nos cuidan. Para poder reclutar bien, para que no sean parte del problema, sino parte de la solución. En este caso el sistema de asuntos internos de la Provincia de Buenos Aires es netamente político, esta fuerza... bueno, indudablemente en este caso, fallaron y no hay control ni de asuntos internos ni de sus superiores.”

Alejandro Ñamandú, habló sobre el caso del docente asesinado en La Matanza

En cuanto a este caso puntual, el especialista sostuvo que no se trata de un robo de altas magnitudes, ya que se trataba de un auto de un modelo antiguo y en malas condiciones, a simple vista, por lo que expresó: “Guerras de pobres entre pobres”.

Ante la preocupación de este caso, debido a que el asesino resultó ser un policía, el experto en seguridad enfatizó en la importancia de identificar las causas de este delito: “Quiero saber si este delito fue para robar una recaudación o hay algo más atrás”.

Asesinaron a un docente que trabajaba como chofer de Didi en La Matanza

Según pudo saber LA NACION, hasta el momento hay tres involucrados: el pasajero que viajaba en el auto, quien se encuentra detenido, y otros dos individuos que aguardaban sobre la autopista Presidente Perón. Estos dos últimos sujetos, aún no identificados, se reunieron a un costado de la ruta con el pasajero que efectuó los disparos, con el objetivo de concretar el robo del vehículo.