Un hombre apuñaló a una pareja de pastores que lo alojaban en una iglesia evangélica y huyó

Un hombre apuñaló a una pareja de pastores que lo había alojado en su iglesia evangélica en la ciudad de Córdoba y huyó. El agresor vivía desde hacía dos años en las instalaciones del templo, luego de que la pareja lo encontrara viviendo en situación de calle. Las víctimas, dos personas mayores, le habían pedido que se fuera de la iglesia porque se había pasado el tiempo de estadía acordado.

El ataque ocurrió el jueves, alrededor de las 18, en el barrio Las Palmas. La iglesia Jesucristo es el Camino, ubicada en la calle Falucho, casi en la esquina del cruce con la avenida Duartes Quirós, funcionaba con normalidad.

La mujer herida fue quien relató lo ocurrido, informaron los medios locales La Voz y El Doce TV. Teófila Beatriz Páez, de 70 años, estaba junto a su pareja, Rodolfo Aquino, de 76, en la iglesia cuando se acercaron a hablar con el agresor.

Se trataba de un hombre mayor de edad que hace un par de años habían encontrado viviendo en la calle y, como parte de su misión evangélica, habían decidido alojarlo en las inmediaciones.

No era la primera vez que tomaban una decisión de este tipo: el templo solía funcionar como un espacio solidario donde se brindaba alimento y hogar a personas en situación de calle.

Sin embargo, la mujer aseguró que el agresor, también una persona mayor, había abusado de su estadía en la iglesia, y que había sobrepasado el periodo acordado. Por ello es que la pareja se acercó a pedirle que se retirara del establecimiento.

La charla derivó en una fuerte discusión y el hombre sacó un arma blanca. Fue entonces que reaccionó con violencia y agredió a ambos pastores, relataron los medios locales. Luego, huyó del lugar con ropa camuflada de estilo militar. Tanto Páez como Aquino presentaron heridas por el ataque.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada por sus familiares al Hospital Eva Perón por un corte superficial en su cuello. Permaneció en observación debido a que tenía presión alta, pero fue dada de alta durante la mañana de este viernes. Su pareja, en tanto, fue llevado al Hospital de Urgencias por su hijo. Sus heridas eran mayores: tenía un corte penetrante en el cuello en la zona derecha.

Fue operado y se encuentra en terapia intensiva. Su estado de salud es reservado y crítico. Está en observación para evaluar si sufrió daños en la carótida.

La policía se presentó luego a tomar el relato de la mujer y conseguir testimonios de los vecinos. En paralelo, continúan buscando al atacante, que huyó sin dejar rastro. Tampoco pudieron recuperar el arma blanca.