Un nuevo imputado por el ataque a Martín Gonzalo Cáceres a la salida de un boliche en Córdoba

Este miércoles se conoció un nuevo imputado por la causa que investiga el ataque a Martín Gonzalo Cáceres a la salida del boliche Kalama, ubicado en el barrio Chateau Carreras, de la ciudad de Córdoba.

Días atrás la víctima, de 24 años, quedó internado con traumatismo de cráneo grave y sangrado intracraneal tras recibir una golpiza a la salida de una fiesta a la que había asistido con sus amigos.

Por el hecho, el pasado 18 de marzo, fue detenido Agustín Fasulo Martínez, apodado “el chino”, de 22 años, exdeportista del club Córdoba Athletic, la institución que había organizado aquel evento. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, declaraciones y publicaciones subidas a redes sociales, lo imputaron por el delito de lesiones graves.

Si bien las imágenes analizadas mostraban solo a Fasulo Martínez en el lugar de los hechos, la continuidad de la investigación a cargo del fiscal Horacio Vázquez, arrojó un segundo sospechoso. Se trata de un amigo del agresor, de 21 años, quien fue imputado este miércoles por lesiones leves.

Todo indica que no estuvo involucrado de forma directa en el ataque, por lo que su situación no estaría tan comprometida como la de su compañero. Sin embargo, habría estado presente en una disputa previa, según relató El Doce.

Claudia Torres, tía de la víctima, había sostenido en declaraciones radiales que dentro del boliche hubo una primera pelea que “continuó afuera del recinto, donde Martín cayó al piso y luego fue agredido a golpes y patadas por uno de los miembros del grupo, que en total tenía 18 integrantes” .

Estado de salud

Mientras tanto, la víctima continúa peleando por su vida en el Sanatorio Parque, de la capital provincial. Tras recibir la paliza, Martín fue a su casa, pero se descompensó horas después y debió ser hospitalizado. Tras constatarse que presentaba un traumatismo de cráneo con sangrado interno debieron operarlo de urgencia.

Martín Gonzalo Cáceres se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Parque luego de ser atacado en las afueras de un local bailable en el barrio Chateau Carreras de Córdoba. X

El jefe de guardia del sanatorio informó que Martín llegó en un estado neurológico crítico. Los médicos informaron que el paciente se encuentra en “coma inducido”. Todas las tardes familiares y amigos se dan cita en la puerta del nosocomio para brindar apoyo y esperar novedades sobre su estado de salud.

Amigos de Martín Cáceres, el joven agredido a la salida de un boliche, frente al Sanatorio Parque Nicolás Bravo/ La Voz

Este miércoles el neurocirujano Matías Báez, en diálogo con El Doce, dijo: “Las noticias no son muy alentadoras en cuanto a la evolución. Hoy le van a hacer una traqueotomía para asegurar la vía aérea y no generar tanto daño con el respirador. El lunes se le va a asegurar una vía para alimentarlo, no se está alimentando ni tampoco está respirando por sus medios.

En estos días le hemos hecho estudios para evaluar el daño neurológico y se vio en la resonancia que el tiempo que ha estado comprimido por el hematoma generó un sufrimiento vascular, algo equivalente a un infarto pero a nivel cerebral. Es muy pronto para decir que daño generó, pero es importante. Requiere de un proceso de rehabilitación en un centro especializado, que sería el paso siguiente que estamos buscando. El riesgo de que le queden secuelas son altos”, concluyó el médico.

Máximo, amigo de Martín contó a La Voz, “Nosotros tenemos un grupo de 23 personas con una calidad humana increíble”. Explicó que tanto él como sus amigos lo describen como una persona “auténtica”, alguien que vive la vida al 100%.

“Tiene una capacidad para sacarle provecho a lo que hace que no la veo en otras personas. Es una de las personas más vivas, en el mejor sentido de la palabra”. “En un grupo de amigos todos tienen un don, Tincho es el que te hace reír”. Incluso lo apodan “capitán”. Se nota cuando está presente en una juntada, pero mucho más cuando no está”, agregó.

