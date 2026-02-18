“Vamos a ser la voz de Kim”: el mensaje de su padre antes del juicio por el asesinato de su hija, arrastrada 15 cuadras por un auto

Luego de casi un año de espera, comienza hoy el juicio contra uno de los adolescentes acusado del asesinato de Kim Gómez, la niña que murió a causa de politraumatismos luego de ser arrastrada por 15 cuadras después de que dos delincuentes menores de edad le robaran el auto a su madre en La Plata.

“ Vamos a ser la voz de Kim ” , expresó su padre, Marcos, en la previa a la primera audiencia, donde se espera que brinde testimonio la madre de la víctima.

“Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene. Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y es la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, expresó Marcos a Noticias Argentinas, antes de ingresar a los tribunales platenses.

Marcos Gómez, padre de Kim, ingresa al juicio por el asesinato de su hija Ignacio Amiconi

La primera audiencia de las ocho estipuladas se desarrolla en el Tribunal del Fuero Penal Juvenil N°1 de La Plata, conformado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, a puertas cerradas y sin acceso al público general porque el acusado es un menor de edad.

“Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”, afirmó Gómez.

Durante el debate, se determinará si el imputado, identificado como T. G., que tenía 17 años en el momento del hecho, es culpable o inocente por el cargo de homicidio en ocasión de robo. Los magistrados no impondrán una pena en esta instancia. Solo después de que haya una sentencia firme se llevará a cabo un juicio de cesura, donde se decidirá cuál será el castigo que se le aplicará, aunque, por tratarse de un menor, no se le puede dar una pena de prisión perpetua, sino la máxima de la escala para la tentativa, que es de 15 años.

El otro implicado del hecho tenía 14 años y, según la ley vigente, es inimputable. Actualmente cumple una medida de coerción por término de dos años, en un instituto de máxima seguridad y con tratamiento interdisciplinario, establecida la jueza de Garantías del Joven de La Plata María José Lescano.

Kim Gómez es el nombre de la menor de 7 años que murió durante el robo

El acusado llegó al debate privado de su libertad. Así lo dispuso la jueza Lescano al hacer lugar a lo solicitado por la fiscal del fuero penal juvenil Carmen Ibarra, que instruyó la causa, en la audiencia donde se hizo el requerimiento de elevación a juicio. La representante del Ministerio Público pidió la prórroga de la prisión preventiva.

Los detenidos por el crimen de Kim Gómez son dos menores de 17 y 14 años

“ Nada de lo que pase en el juicio me va a devolver nada. Pero espero que la Justicia actúe firme, como tiene que ser . Todos los días intento que la muerte de mi hija no quede como un caso más. Quiero cambios de verdad y creo que sería importante para lo que viene”, había expresado Marcos Gómez dos semanas atrás, cuando se confirmó la fecha del inicio del juicio, en conversación con LA NACION.

El crimen de Kim

La niña de 7 años falleció el 25 de febrero de 2025 como consecuencia de “un shock hipovolémico secundario a politraumatismos”, luego de ser arrastrada por 15 cuadras en la localidad de Altos de San Lorenzo, luego de que los criminales le robaran el auto a su madre.

Por su brutalidad el caso conmocionó a La Plata y todo el país y aceleró el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, que actualmente cuenta con media sanción en el Congreso.

Todo inició en el cruce de la avenida 72 y la calle 25 cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

En el lugar, un testigo vio al adolescente de 14 intentando sacar por la ventanilla trasera del vehículo a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón con parte de su cuerpo colgado. La cabeza golpeó contra el asfalto mientras que su cuerpo fue arrastrado mientras los criminales se daban a la fuga.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Luego, abandonaron el vehículo y huyeron de la escena.

La situación del ladrón de 14

El cómplice del joven de 17, de solo 14 años al momento del crimen, no será juzgado por su edad y continuará “privado de libertad con medida de seguridad”, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

El menor había sido entregado por su propia familia y había brindado información sobre el paradero de su compañero. Solo tres días después del asesinato, pidió declarar y se ubicó en el lugar de los hechos, aunque negó su participación. Sin embargo, para la Justicia hay pruebas de su intervención.

Velatorio de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo Ignacio Amiconi

“Que se haga justicia. Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen solos, ayúdenos en todo lo que puedan”, había manifestado Florencia en diálogo con la prensa días después del hecho, tras reconocer en una rueda de detenidos a los delincuentes que le robaron el auto y asesinaron a su hija.

“No les puedo decir nada, pero los miré, los vi. Por favor, hagan algo, que se muevan, que no dejen así todo como está”, había expresado. En poco menos de un año, el caso avanzó hasta la etapa de juicio.