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Video: así fue el ataque de un alumno que mató a un compañero en Santa Fe

Un adolescente de 15 años ingresó al colegio con un arma y efectuó varios disparos; hay por lo menos otros dos menores heridos

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Un joven de 15 años ingresó a la Escuela Nacional de San Cristóbal, Santa Fe, con una escopeta y mató a un alumno de 13 años.
Un joven de 15 años ingresó a la Escuela Nacional de San Cristóbal, Santa Fe, con una escopeta y mató a un alumno de 13 años.Captura

Las imágenes del adolescente que ingresó armado y mató a un compañero en una escuela del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, muestran la desesperación de los alumnos al escuchar los disparos cuando se encontraban en el patio interno del Colegio Mariano Moreno.

Como consecuencia del ataque, otros dos menores —de 13 y 15 años— resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado bajo “código rojo” a la ciudad de Rafaela por la gravedad de las lesiones.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero
Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

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