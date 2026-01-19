Comodoro Rivadavia: cómo está la situación ahora

La inestabilidad del cerro Hermitte profundizó la crisis habitacional en Comodoro Rivadavia tras la detección de nuevas fracturas en el terreno, escenario que forzó la evacuación de un tercer sector residencial. El intendente y los equipos técnicos monitorean el comportamiento del suelo luego del colapso que afectó a dos barrios el fin de semana, mientras el poder legislativo habilitó herramientas de excepción para contener a las familias desplazadas.

Qué zonas se encuentran bajo riesgo crítico en Comodoro Rivadavia

La emergencia geológica escaló en las últimas horas con el pedido de desalojo preventivo del barrio Médanos. Este sector se ubica en una de las áreas de mayor exposición a la inestabilidad del cerro Hermitte.

El movimiento de suelos impacta sobre unas 200 viviendas en la zona de riesgo. El fenómeno causó el colapso de los barrios Sismográfica y El Marquesado durante el fin de semana. Los expertos detectaron desplazamientos activos, fisuras visibles y un peligro creciente de deslizamientos.

Más de 90 familias abandonaron sus hogares por el riesgo de derrumbe en Comodoro Rivadavia

Las autoridades analizaron la salida inmediata de los vecinos de Médanos como acción prioritaria para el resguardo de su integridad física. Especialistas advirtieron sobre la alta vulnerabilidad geológica de este barrio por su emplazamiento y sus antecedentes de desplazamientos previos. No descartan la extensión de la evacuación en el tiempo o la toma de decisiones estructurales más profundas según la evolución de los estudios técnicos.

Crónica del desplazamiento y la respuesta oficial

Fuertes crujidos y rajaduras en las estructuras de las casas forzaron el abandono de los inmuebles en Sismográfica y El Marquesado durante la madrugada del domingo. Los damnificados aguardan en centros de evacuación transitorios, mientras que otros grupos se autoevacuaron en domicilios de familiares. El acceso al sector permanece bajo restricción con controles permanentes y monitoreo técnico.

Un movimiento abrupto en la ladera sur del cerro obligó a evacuar a más de 90 familias en una primera etapa ante el riesgo inminente de derrumbe . El municipio recomendó con anterioridad evacuaciones preventivas en zonas críticas. El intendente Othar Macharashvilli señaló que “las primeras 48 horas resultaban clave para evaluar la evolución del terreno”.

El movimiento de suelos en el cerro Hermitte causó fisuras visibles en las viviendas y forzó la evacuación preventiva de tres barrios ante el riesgo de derrumbe x.com/therealbuni

Los vecinos relataron la escucha de ruidos subterráneos y vibraciones. Aparecieron grietas en calles y paredes. Las autoridades confirmaron la ausencia de heridos pese a la magnitud del evento y se dispuso el vallado de un área de aproximadamente 1600 metros. Equipos municipales y provinciales realizan un seguimiento permanente.

Las herramientas de la normativa de excepción

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que declara el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en el área afectada. Esta herramienta institucional otorga al municipio facultades excepcionales para actuar con celeridad frente al riesgo por un plazo inicial de 90 días desde su promulgación. El Ejecutivo municipal debe implementar acciones para mitigar los peligros derivados de la inestabilidad del suelo durante este período.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 1600 metros alrededor de la zona crítica donde el colapso del terreno afectó a unas 200 casas x.com/ElComodorense

El texto contempla la posibilidad de una prórroga mediante una nueva norma expresa. Esto ocurrirá si persisten las causas de la declaración y faltan garantías técnicas sobre la inexistencia de peligro.

La ordenanza habilita reestructuraciones presupuestarias. El Ejecutivo puede redistribuir partidas y utilizar fondos de libre disponibilidad y permite afrontar gastos no previstos en el presupuesto vigente. El objetivo radica en garantizar la disponibilidad de recursos para la ejecución de obras, estudios técnicos y tareas de asistencia a las familias.

La normativa autoriza la gestión de asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales e internacionales. El municipio podrá recurrir a contrataciones directas o concursos de precios abreviados. Este régimen de excepción aplica a la adquisición de bienes, servicios y obras vinculadas estrictamente a la mitigación de los riesgos geológicos. Fuentes legislativas señalaron que la intención es “no perder tiempo administrativo”.

El deslizamiento de la ladera provocó daños estructurales severos y derivó en la declaración oficial de emergencia geológica por un plazo inicial de 90 días x.com/ElComodorense

Toda contratación requiere un dictamen jurídico previo y debe fundarse en la emergencia declarada. Los actos administrativos se publicarán de manera detallada para garantizar su trazabilidad y evitar discrecionalidades en el uso de los recursos públicos.

Los concejales remarcaron el carácter transitorio de la declaración. Se busca ganar tiempo para avanzar en decisiones de fondo. Entre ellas figuran la revisión del uso del suelo, la relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo y la redefinición de criterios urbanísticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ana Tronfi.