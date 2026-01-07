¿Dónde están activos los incendios en Chubut este 7 de enero?

La propagación de las llamas sobre la geografía cordillerana define la urgencia en la provincia de Chubut. El viento intenso y la sequía extrema impulsan el avance del fuego sobre áreas de difícil acceso y ponen en riesgo tanto a reservas naturales como a poblaciones locales.

¿Cuáles son las zonas críticas y el recorrido del fuego?

La actividad principal del incendio forestal se concentra en la zona de la Comarca Andina. El fuego tuvo su origen el lunes 5 de enero por la tarde en Puerto Patriada, ubicado en la cabecera norte del lago Epuyén. Las condiciones meteorológicas adversas facilitaron la expansión de las llamas por dos flancos diferenciados. El fuego avanza actualmente por las dos márgenes del lago Epuyén.

El feroz avance del fuego por el cerro Pirque

El incendio proyecta su avance hacia el oeste y afecta la zona del cerro Derrumbe. Esta trayectoria orienta el peligro hacia el sector denominado El Desemboque, en el lago Puelo. Un segundo frente activo se desplaza hacia el sur y el sudeste. Este foco compromete la integridad del cerro Pirque. Dicha formación montañosa constituye una reserva provincial intangible.

Evacuaciones y daños materiales en El Hoyo

El relevamiento preliminar estima una superficie afectada de 10.000 hectáreas de bosque. La localidad de El Hoyo registra los mayores daños materiales hasta el momento, donde las llamas alcanzaron diez viviendas y cinco automóviles en ese sector. El riesgo inminente motivó la evacuación de 700 personas entre residentes y turistas.

Devastación por el fuego en Chubut

El municipio de Epuyén solicitó el abandono preventivo de la zona de riesgo e indicó el traslado hacia el sector de Vialidad Nacional y el barrio Angostura. Los puntos de evacuación incluyen el camping La Playita, situado en la cabecera sur del lago.

Despliegue de recursos

La Secretaría de Bosques de Chubut coordina el operativo en el terreno. El dispositivo cuenta con 130 combatientes en línea. El soporte aéreo incluye un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos anfibios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). También opera un avión anfibio del servicio provincial.

La estrategia oficial concentra la mayor parte de los medios aéreos en la zona de El Hoyo, a unos 10 kilómetros del punto de inicio. Los pobladores de Epuyén y el cerro Pirque advierten sobre la ausencia de aviones o helicópteros en su sector. También señalan la falta de embarcaciones operativas para proteger la reserva natural.

Un incendio forestal de gran magnitud destruyó hasta ahora diez viviendas

Los residentes locales describen un escenario de extrema urgencia. Jade Sívori, fotógrafa y vecina de la zona, debió autoevacuarse junto a su beba de un mes de su vivienda que se ubica en la desembocadura del lago en el río Epuyén. En diálogo con LA NACION, sostuvo: “De este lado del lago somos cinco familias. Cuando mi padre volvía a las 5 de la mañana, el fuego ya estaba por la mitad del lago. Y como en otras oportunidades, la preocupación era que agarrara los pinares. Hoy el fuego viajó muy rápido y empezó a ser muy difícil respirar”.

Vecinos de la zona se organizan para combatir el fuego

Los vecinos organizaron cuadrillas autogestivas ante la urgencia. Utilizan motobombas propias y herramientas manuales para defender sus propiedades. Ivanna Legler, habitante del lugar, describió la situación crítica: “Ayer vimos humo y nos comunicamos con un amigo que vive en Puerto Patriada. Nos pidió ayuda porque el fuego estaba cerca de la casa. Fuimos a la noche con una brigada y logramos salvar las casas de esta familia amiga. Al volver en lancha hacia la cabecera sur del lago Epuyén, vimos que el fuego avanzaba hacia nuestras casas”.

Juan Pablo Restrepo, otro vecino afectado, confirmó la defensa de su chacra con ayuda de amigos y reiteró el pedido de asistencia: “El fuego viene por el Pirque. Hasta ahora no tuvimos ningún apoyo aéreo”.

