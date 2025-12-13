El momento en el que un hombre fue atropellado por un camión en Tigre: se salvó de milagro

Un estremecedor momento ocurrió en la localidad de El Talar, en el partido de Tigre, cuando un camión atropelló y pasó por arriba a un hombre que cruzaba la calle distraído. Quienes se encontraban en la zona se acercaron rápidamente a asistirlo y fue internado en un hospital cercano, donde se encuentra fuera de peligro.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de las calles Colombia y Belgrano y fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT). Un hombre que caminaba, por Colombia, cruzó en la esquina de Belgrano mirando hacia el suelo. Distraído, siguió su camino sin observar si había vehículos circulando a su alrededor.

Fue en ese momento que un camión que transitaba por Colombia dobló hacia la derecha para continuar por Belgrano y, debido a su gran porte, no logró distinguir al joven que cruzaba desde la esquina.

El hombre quedó tendido en el asfalto tras el accidente Captura

Cuando la víctima se dio cuenta de la situación, ya era demasiado tarde: el camión lo pisó con su rueda delantera y lo dejó tendido en el asfalto. Las cámaras registraron el momento del accidente y cómo el hombre cayó lentamente debajo del camión, mientras intentaba protegerse con sus manos.

Mientras tanto, el conductor continuó su curso, sin percatarse de lo ocurrido. El joven quedó en el suelo visiblemente herido, sin poder levantarse. Varios vecinos y transeúntes se acercaron a asistirlo mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Lo atropelló un camión y se salvó de milagro

Personal del COT observaron lo ocurrido por las cámaras y enviaron un móvil para asistir al joven. Poco tiempo después también llegó una ambulancia del SAME, que lo subió a una camilla y lo trasladó al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco. Desde el municipio informaron que se encuentra fuera de peligro.

También se presentaron agentes de Tránsito para regular la circulación de vehículos en la zona. También le realizaron un control de alcoholemia y un narcotest al conductor del camión, pero ambos dieron negativos.

Chocó a 4 autos estacionados y atropelló a una mujer

El 19 de noviembre un camión que circulaba por la Avenida Nazca al 800, en el barrio porteño de Flores, perdió el control en dirección hacia Gaona tras realizar una mala maniobra, chocó contra cuatro vehículos que estaban estacionados y atropelló a una mujer de 42 años.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el camión Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, sentido a la avenida Gaona, cuando tras realizar una mala maniobra perdió el control y chocó contra cuatro vehículos estacionados y embistió a la mujer que estaba cruzando la calle.

En el video de las cámaras de seguridad se puede ver al camión de un momento a otro perdiendo el control sobre la avenida hasta chocar contra los autos y finalmente atropellar a la víctima.

Flores: un camión perdió el control, chocó a cuatro autos estacionados y atropelló a una mujer

La mujer quedó inconsciente, por lo que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo en el lugar para atender a la víctima. Los médicos la asistieron y la trasladaron al Hospital Álvarez, donde luego fue operada del traumatismo de cráneo.

También participó del operativo personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad. Los vehículos dañados por el choque fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208.

El test de alcoholemia del conductor del camión, de 35 años dio resultado negativo.