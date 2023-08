escuchar

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta donde los usuarios plasman sus experiencias de sus viajes al exterior o en la que comparten su opinión en torno a otros países. En los últimos días, se volvió viral el testimonio de una joven española, que destacó lo que más le gusta de los chicos argentinos y sorprendió a todos: “Síndrome del gaucho”.

“¿Qué es lo que te gusta tanto del argento?”, le preguntó un usuario de TikTok a Cristina, quien apareció en las redes sociales como @gigi.blux y suele utilizar esta herramienta para compartir su opinión sobre distintos aspectos de los ciudadanos de la Argentina. Ante la consulta, la joven española detalló: “Lo primero, físicamente, yo no sé qué tienen. Pero los detecto, los veo a lo lejos. Incluso el que me parecía feo al principio, luego me parece guapo. Hay algo ahí, con el físico, que tú dices...”.

En diálogo con LA NACION, Cristina reveló cómo comenzó a inundar sus redes sociales con distintos análisis de diversos aspectos de la sociedad argentina desde su propia perspectiva. “Estuve saliendo con un argentino dos años y medio y, cuando corté con él, echaba de menos tener argentinos en mi vida. No pasan desapercibidos”, argumentó.

Fue así como compartió su primer video sobre este tema, en torno al momento en el que su expareja le presentó a su familia. “Recibí consultas acerca de que contara más sobre ello. Después de esta relación, la mayoría de las personas con las que me relacioné fueron de nacionalidad argentina. No sé si porque los busco o porque ellos me encuentran”, destacó. Y apuntó: “Pero es cierto que un argentino feo y gracioso tiene más posibilidades conmigo que un español, o de otra nacionalidad cualquiera, modelo”.

En el clip que compartió, expresó: “Pero solo funciona con la gente a la que le gustan los argentinos, el que los ves a todos guapos. Si no, no”. En tanto, la española destacó la forma de expresarse de los chicos oriundos de la Argentina. “Son súper sutiles para hablar y como que se meten contigo, pero distinto”, apuntó.

Y señaló: “A mí, por ejemplo, me dicen: ‘¿Qué onda por Rusia?’. Y yo no he estado en Rusia, pero luego ya caigo en que se refieren a que soy blanquita y tengo los ojos claritos”. La usuaria, que acumuló más de 47 mil seguidores en TikTok y su video superó las 68 mil reproducciones, bajo el título “síndrome del gaucho”, calificó a los ciudadanos argentinos como “muy cariñosos”.

“Desde el principio, te llaman hermosa, flaquita, morocha”, dijo. Y expresó: “Desde el primer momento, tienen mucha facilidad de integrarte. No tienen miedo de incluirte en su entorno, a presentarte a sus amigos o a invitarte a planes con más gente. Les sale más natural a ellos unirte a las personas”.

La joven, que además posó para el clip con un atuendo con los colores de Boca Juniors, concluyó: “También son más espirituales y conectan con el universo de otra manera. Y están un poco locos, en el sentido de que son muy poco pacientes. Por ejemplo, si están conduciendo y alguno se manda alguna cag***, empiezan a bardear”.

La publicación recibió cientos de comentarios que agradecieron las palabras de la joven al elogiar las cualidades de los argentinos. “Mi país, mi país”, expresó un usuario. “El outfit de Boquita es lo más”, señaló otro. “Es cierto que somos muy espontáneos y eso, en ocasiones, causa mucha gracia”, advirtió un tercero.