El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, domingo 12 de octubre.

Las lecturas de la Biblia que corresponden a hoy Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, domingo 12 de octubre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Primera Lectura. 2 Reyes 5:14-17

Bajó y se metió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y entonces su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.

Volvió con todo su acompañamiento adonde estaba el hombre de Dios, entró y se detuvo ante él diciendo:

—Reconozco ciertamente que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Ahora, por favor, recibe un regalo de tu siervo.

Le respondió:

—Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo aceptase, pero él rehusó.

Dijo entonces Naamán:

—Pues si no, que se le conceda a tu siervo la carga de tierra de un par de mulas, pues tu siervo no ha de ofrecer holocausto ni sacrificio alguno a otros dioses, sino al Señor.

Las lecturas y el Evangelio del día (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Salmo Responsorial. Salmo 98:1-4

Salmo.

Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha salvado, su santo brazo.

El Señor ha dado a conocer su salvación; ha revelado su justicia a los ojos de las naciones.

Se acordó de su misericordia y fidelidad con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.

Aclamad al Señor, la tierra entera; gritad, cantad, entonad salmos.

Segunda lectura. 2 Timoteo 2:8-13

Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi evangelio, por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor: ¡pero la palabra de Dios no está encadenada!

Por eso, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación, que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna.

Podéis estar seguros:

Si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará; si no somos fieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.

Evangelio. Lucas 17:11-19

Al ir de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaría y Galilea; y, cuando iba a entrar en un pueblo, le salieron al paso diez leprosos, que se detuvieron a distancia, y le dijeron gritando:

—¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros!

Al verlos, les dijo:

—Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios.

Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos, y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano.

Ante lo cual dijo Jesús:

—¿No son diez los que han quedado limpios? Los otros nueve, ¿dónde están?

¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?

Y le dijo:

—Levántate y vete; tu fe te ha salvado.

Todos los santos para rezar en octubre

Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

El 4 de octubre se conmemora a San Francisco de Asís ACI Prensa

1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús

2 de octubre: Santos Ángeles custodios

3 de octubre: San Francisco de Borja,

4 de octubre: San Francisco de Asís

5 de octubre: San Froilán

6 de octubre: San Bruno

7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario

8 de octubre: San Juan de Jesús

9 de octubre: San Luis Beltrán

10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva

11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar

13 de octubre: San Eduardo III

14 de octubre: San Calixto I

15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús

16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque

17 de octubre: San Ignacio de Antioquía

18 de octubre: San Lucas

19 de octubre: San Pablo de la Cruz

20 de octubre: Santa Juana de Arco

21 de octubre: San Hilarión

22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires

23 de octubre: San Juan de Capistrano

24 de octubre: San Antonio María Claret

25 de octubre: Santos Crisanto y Daría

26 de octubre: San Virilio de Leyre

27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta

28 de octubre: San Simón y San Judas

29 de octubre: San Narciso

30 de octubre: Santa Dorotea

31 de octubre: San Alonso Rodríguez