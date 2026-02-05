La explicación del colectivero que soltó el volante para pelearse con un pasajero: “Estaba con mucho miedo”

El chofer de la línea 113 que soltó por completo el volante de la unidad que conducía, en pleno movimiento, para arrojarse sobre un pasajero y comenzar una pelea a trompadas en el barrio porteño de Flores, dio su versión del incidente que terminó con la detención de ambos y el despido del conductor por parte de la empresa.

Ante la prensa, Nicolás justificó su accionar por el miedo que sintió ante las amenazas y agresiones del pasajero, que estaba alcoholizado, aunque admitió su negligencia.

Según el colectivero, la pelea se originó por la lentitud con la que circulaba la unidad debido a una falla en la batería:

“Venía fallando. Él no quiso bajar. Andaba mal el colectivo y yo lo llevaba despacito, por eso se enoja porque iba muy despacio”.

Chofer despedido

Y detalló: “Venía insultando y agrediéndome hasta que llega un momento en que me paralizo del miedo cuando se levanta un muchacho de un metro ochenta. Cuando estoy llegando a Nazca atino a poner el freno de mano, pero no engancha y sigue de largo. Pero yo, inconscientemente del susto y pensando que el colectivo había frenado, me encuentro peleando con el muchacho”, rememoró.

Y luego reconoció su “error”. “Por eso doy la cara. Podría haber hecho un desastre. Pero hay que ver del otro lado también como venía insultando, amenazado. Nadie saltó a mi favor. Estaba solo, tenía mucho miedo".

Y añadió: "El muchacho era agresivo y estaba alcoholizado. Me decía: ‘te voy a matar, te doy media hora para que llegues a Barrancas de Belgrano, apurate, apurate’. Después escucho cuando dicen (los pasajeros) ‘el colectivo, el colectivo’ y me digo ‘No llegué a frenar el colectivo’, y pongo el freno de mano”.

Consultado sobre la razón por la que no suspendió el servicio ante el problema mecánico, Nicolás apuntó contra la empresa: “Si yo cortaba el servicio, me iban a decir: ‘cómo vas a cortar el servicio porque anda mal la batería, si no se te paró el colectivo”.

Sobre el final de su descargo, el chofer reclamó que la empresa lo despidió sin pagarle indemnización. “Tengo a mi hija con epilepsia. Los remedios me salen 400.000 pesos. Me echaron pero que me paguen lo que me tiene que pagar, quince años laburé. Me despidieron por causa. Estoy aterrado. Me cerraron las puertas de todos lados, expresó.

El insólito incidente

En las imágenes de seguridad de la unidad se observa cómo el chofer suelta el volante por completo para golpear al pasajero y después regresa para corregir la dirección del vehículo.

En el video también se percibe cómo otro pasajero salta del colectivo en movimiento para escapar del peligro.

Pelea entre chofer y un pasajero

El hecho ocurrió el 25 de enero alrededor de las 23:15 en el cruce de Avenida Rivadavia y Nazca, tras un aviso de transeúntes por una pelea en un colectivo de la línea, según aseguró la Policía de la Ciudad a LA NACION. Las imágenes trascendieron este miércoles.

Según lo informado, el pasajero presentaba signos de estado de ebriedad y denunció haber sido golpeado por el conductor. El chofer, por su parte, afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos.

La unidad de Flagrancia Oeste intervino en el caso y dispuso la detención de ambos.