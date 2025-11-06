Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 6 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas para este jueves 6 de noviembre que alcanzan a 11 provincias. Según advirtió el organismo, se tratarían de fenómenos meteorológicos que pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias donde rigen las alertas son el extremo oeste de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, el noreste de Chubut, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Catamarca.

En específico, el SMN elevó a naranja la alerta por tormentas que afectarán a Córdoba, San Luis y Mendoza durante esta jornada. Durante el día se esperan tormentas fuertes o localmente severas, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Todo esto con una temperatura máxima de hasta 26°C y una mínima de 14°C.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja para este jueves 6 de noviembre

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, que sufre una grave crisis por las inundaciones que se concentraron en el interior bonaerense, registrará otro día más con lluvias. En especial, las localidades afectadas serán: Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

El pronóstico del SMN para esta zona, y que se repite de manera similar para La Pampa, Río Negro y Chubut, será con lluvias y tormentas de variada intensidad, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. La máxima se ubicará en 17°C y la mínima en 10°C.

En el caso de San Juan y Catamarca, la alerta amarilla es por viento zonda, el cual alcanzará velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

El tiempo en el AMBA:

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se prevé una jornada de jueves mayormente nublada y fresca, con una temperatura máxima de hasta 16°C y mínima de 12°C, que seguirá a la baja hacia el final de la semana.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos

No obstante, el Servicio Meteorológico no pronosticó lluvias ni tormentas para el jueves, pero sí para el viernes, con un porcentaje de hasta el 70%, que se concentrarán en la mañana y primeras horas de la tarde.

Para el fin de semana, se esperan días templados, con mayor presencia del sol, que hará aumentar el mercurio del termómetro hasta unos 24°C de máxima y una mínima de 11°C.

Recomendaciones por tormentas: