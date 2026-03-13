Javier Milei viaja al Madrid Economic Forum; la inflación acumula un 33% de aumento en un año

La inflación no baja desde hace nueve meses. El dato de febrero de 2,9% estuvo por encima de lo que estimaron los analistas del mercado y también de lo que había esperado el Ministro de Economía Luis Caputo, que había señalado que el índice mostraría una desaceleración durante el mes. El Indec informó que la variación interanual fue de 33,1% y acumula una suba de 5,9% en el primer bimestre.

Milei viaja a España para participar de un foro económico. El Presidente, que llegó el miércoles de Chile, partió hacia la capital española. Va a disertar en el Madrid Economic Forum, y tiene previsto distintos encuentros con dirigentes de Vox; también una reunión con el economista español Jesús Huerta de Soto, referente del pensamiento liberal y uno de los académicos citados frecuentemente por el Presidente.

Trump dijo que Estados Unidos esta destruyendo por completo al régimen iraní. “La armada iraní ha desaparecido, su fuerza aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás está siendo diezmado” posteó el mandatario en su red social. “Llevan 47 años asesinando a personas inocentes en todo el mundo y yo como el 47⁰ presidente de Estados Unidos, los estoy asesinando. Qué gran honor hacerlo”, escribió Trump.

Chacho Coudet debutó con un triunfo en River. Con goles de Driussi y Montiel, los millonarios se impusieron 2 a 1 ante Huracán. El partido fue por la decima fecha del Apertura. Con este resultado River llegó al quinto lugar del grupo B, con 14 puntos. En la próxima fecha recibe a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán visitará a Aldosivi.

Franco Colapinto finalizó 16⁰ en la clasificación sprint. La actividad en el Gran Premio de China de Fórmula 1 continúa esta medianoche con la carrera sprint de 19 vueltas, que le dará puntos a los 8 primeros. La clasificación será a las 4 de la madrugada del sábado y la carrera de 56 vueltas el domingo a las 4 de la mañana.

