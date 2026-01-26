Milei viaja hoy a Mar del Plata por su “Tour de la gratitud”; las compras Puerta a Puerta crecieron un 270% en 2025
Además, se reactivaron los fuegos en Chubut; una tormenta invernal afecta gran parte de EE.UU.; Boca le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra. Estas son las noticias de la mañana del 26 de enero de 2026
- Milei viaja hoy a Mar del Plata en el marco de su “Tour de la gratitud”. Realizará distintas actividades públicas para agradecer el respaldo de los electores. Esta noche se espera que llegue hasta Güemes y Avellaneda, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, para saludar a turistas y marplatenses. Y mañana va a participar de la Derecha Fest. Además, tiene planeado asistir al teatro a ver a su expareja, Fátima Flores.
- El sistema de compras Puerta a Puerta marcó un máximo histórico en 2025. Las importaciones para consumo personal crecieron más de 270% en 2025 según el Indec, y alcanzaron niveles récord impulsados por precios más bajos, la flexibilización de las compras minoristas, y el auge de plataformas como Amazon, Shein y Temu. Solo en diciembre se alcanzó un nuevo máximo de 105 millones de dólares, lo que implicó un salto de 179,6% frente al mismo mes de 2024.
- Se reactivaron los incendios en Chubut. Las llamas avanzan en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona de Villa Lago Rivadavia, y también en la localidad de Cholila, por las temperaturas altas y las ráfagas de vientos que reavivaron los focos. El fuego ya arrasó más de 35.000 hectáreas.
- Avanza la tormenta invernal que afecta gran parte del centro y este de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró la emergencia en diez estados: miles de personas están sin luz por el impacto del fenómeno meteorológico, y las autoridades confirmaron varias víctimas mortales a causa del frío extremo en Nueva York, Texas, Michigan y Luisiana. Miles de vuelos fueron cancelados y en varias ciudades no hay clases presenciales hoy.
- Boca empezó el torneo con un triunfo. Le ganó a Deportivo Riestra 1 a 0 en la Bombonera, con gol de Lautaro Di Lollo. Los xeneizes volverán a jugar el miércoles cuando visiten a Estudiantes de La Plata desde las 22:15, mientras que Riestra se medirá el jueves frente a Defensa y Justicia.
