Milei vuelve de Davos e inicia otro “Tour de al gratitud”; la tasa de homicidios en el país es la más baja del siglo

Además, el Banco Central compró otros US$80 millones; EE.UU. envía una flota a Irán; Cerúndolo ganó y avanza en el Australia Open. Estas son las noticias de la mañana del 23 de enero de 2026

La ministra de Seguridad Nacional presenta las estadísticas de delitos de 2025
  • La tasa de homicidios fue la más baja de este siglo. Según los datos presentados por la Ministra de Seguridad, la tasa de homicidios dolosos cayó al 3,7 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo. En relación con los robos, la tasa alcanzada en 2025 es similar a la registrada en 2020, aunque sin el contexto excepcional de confinamiento sanitario.
  • El Banco Central compró otros 80 millones de dólares. Las adquisiciones superaron los 900 millones de dólares en lo que va del año. Las reservas brutas en moneda extranjera aumentaron en 322 millones hasta los US$45.399 millones, y alcanzaron un nuevo máximo desde septiembre de 2021.
  • Milei vuelve de Davos y enfoca su agenda en las provincias y el Congreso. El Presidente regresa de Suiza tras su participación en el Foro Económico Mundial. Tiene previsto retomar su “Tour de la gratitud”, una gira diseñada para fortalecer el vínculo con sus votantes y agradecer el respaldo electoral. Mar del Plata, Mendoza y La Rioja son algunos de los primeros destinos que figuran en su agenda.
  • Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos avanza hacia Irán. “Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso. Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones. Ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos”, advirtió el mandatario, que pidió que el régimen detenga la represión a las protestas que causaron más de 3100 muertos.
  • Cerúndolo se metió en octavos de final en Australia. El argentino, 21⁰ del ranking, superó al ruso Rublev (15⁰) y logró pasar a la cuarta ronda del Grand Slam. Ahora espera por el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

