Los gastronómicos de Mar del Plata sacaron sus mesas a la calle Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino 8 de septiembre de 2020 • 13:32

MAR DEL PLATA.- El escenario es, insisten, "desesperante". Cerrados desde marzo, con una ventana de apenas un mes que permitió mover la caja hasta que la curva de contagios trepó de pico en pico, los gastronómicos marplatenses volvieron a salir con mesas y sillas a las calles en lo que fue una "reapertura simbólica" de sus locales para gritar su pedido de ayuda.

Ayer sufrieron un nuevo golpe, cuando la Comisión de Reactivación Económica del municipio no atendió el pedido del sector para que se les permita atender a sus clientes aunque sea con servicio al aire libre. La negativa les deja como única opción las ventas por delivery o take away.

"No damos más, no se puede más si no nos ayudan", afirmó Leandro Broglia, propietario del café y bar Le Zotte, frente al que se montó una de las cinco protestas en la vía pública que comerciantes del sector realizaron en distintos puntos de la ciudad para pedir respuestas.

Nuevos casos

Lejos de la desesperación por abrir, el mensaje se ajusta a la realidad del distrito, donde hay un promedio de casi 200 nuevos casos de coronavirus por día y un servicio de hospitales y clínicas que está al límite, por camas, pero mucho más por la escasez de personal.

"Está bien no abrir, entendemos que la situación de contagios es muy delicada, pero lo que reclamamos es asistencia del Estado porque nos fundimos", señaló Marcelo Garro, responsable de un restaurante.

El pedido de los comerciantes es que les eliminen, suspendan o reduzcan cargas de tasas y servicios Crédito: Mauro V. Rizzi

Los cierres definitivos en el sector se cuentan por decenas, incluso varios espacios que tenían décadas de historia en la ciudad. Pero claudicaron ante costos fijos altísimos y sueldos que sostienen con la única ayuda oficial: los ATP que en el sector gastronómico solo cubren el 25% de lo que corresponde a cada empleado.

"Mientras tanto hay que pagar alquileres, luz, gas, tasas municipales, y si no se acumula deuda que será imposible afrontar si no hay un plan de ayuda", destacó Alejandro Beckerle, de Clemond.

La manifestación cobró forma de corte de tránsito con mesas, sillas y hasta sombrillas sobre calles y avenidas. En cinco puntos se repartió esta modalidad de reclamo que no tiene a la vista una señal de cambio.

Pedidos

El pedido al municipio es que les eliminen, suspendan o reduzcan cargas de tasas y servicios. Que se intervenga con las empresas de electricidad, gas y agua para que no haya cortes ni multas por demoras en los pagos.

Los comerciantes gastronómicos destacan que en los grupos de WhatsApp con los que se mantienen comunicados se multiplican los avisos de quienes se desprenden de bienes con tal de subsistir. "Venden máquinas, mobiliario, equipos y por último los fondos de comercio", contaron.

La dimensión del impacto queda clara porque no solo desaparecen bares y restaurantes pequeños, sino que varios de los grandes acusaron el golpe y se despidieron del mercado. Las cadenas de cafeterías también cerraron algunas de sus sucursales porque no podían afrontar los costos.

"Abrimos sí o sí", habían advertido previo al fin de semana sobre lo que acontecería hoy. Es que ayer finalizó el plazo de 10 días que había dispuesto el intendente Guillermo Montenegro para que General Pueyrredon pase de Fase 4 a Fase 3 en busca de reducir circulación y controlar la expansión del virus. La continuidad en esta instancia a partir de hoy la ratificó el gobierno provincial, en principio por una semana más.

Los propios comerciantes advierten que varios del sector se animan a abrir sus puertas de manera clandestina, expuestos a sanciones, pero urgidos por alguna ventas que les permitan sumar para el pago de costos fijos. "Es eso o cerrar y dejar al personal en la calle, sin un peso", destacaron dos propietarios de restaurantes.

Sobrevivir es la prioridad. Llegar con locales abiertos a la temporada de verano es la meta. Pero es una carrera que -están convencidos- todavía dejará a varios más en el camino.