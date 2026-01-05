Pinamar: qué pasó en la ruta 11 que el tránsito estuvo cortado
Un desperfecto en la red de saneamiento provocó el anegamiento de la calzada con líquidos residuales a la altura del kilómetro 393,5 y derivó en un operativo de seguridad vial
El acceso principal a Pinamar amaneció intransitable por un incidente sanitario. Una falla estructural en una conexión del sistema cloacal inundó la Ruta Provincial 11 con efluentes y obligó a las fuerzas de seguridad a bloquear la circulación vehicular total entre las 6 y las 7 de la mañana. El suceso, ajeno a cualquier siniestro de tránsito, generó filas extensas y demoras significativas para los turistas que intentaban ingresar al balneario o dirigirse hacia las localidades de Ostende, Valeria del Mar y Cariló en plena temporada alta.
El corte en la ruta 11
El problema se originó en la madrugada con un hedor penetrante que invadió la zona de la rotonda de acceso. Minutos antes de las siete, el derrame de efluentes cloacales, mezclada con barro y desechos orgánicos, tornó peligrosa la conducción. La Policía Vial se desplegó en el lugar, situado en el kilómetro 393,5, para impedir el paso de automóviles y evitar accidentes ante la calzada resbaladiza.
Un efectivo policial presente en el operativo detalló la causa técnica del corte y descartó víctimas o choques. “Hay una conexión de cloacas que provocó el derrame. Por esa razón se cortó el tránsito en el momento. El desvío se está haciendo con total normalidad por el interior de Pinamar, con salida por Ostende, hasta que se subsane la limpieza”, explicó el agente a este medio. Según el oficial, la respuesta de los automovilistas resultó positiva ante la evidencia del problema: “La gente está satisfecha, nadie se ha quejado porque ve que es un trabajo que se está haciendo y el esfuerzo que implica”.
Responsabilidad operativa y respuesta de la cooperativa
El Municipio de Pinamar confirmó el origen de los líquidos y señaló a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) como la responsable operativa de la red. Tras una inspección municipal en el sitio, las autoridades locales notificaron a la entidad para que inicie las tareas de reparación de los terraplenes de inmediato.
El gobierno local intimó a CALP a recomponer las condiciones del sector en un plazo máximo de 24 horas. La orden incluye la obligación de redirigir los efluentes hacia lagunas más alejadas para minimizar el impacto en el tránsito y el ambiente. El comunicado oficial aseguró que el municipio monitorea la limpieza integral de las zonas afectadas y fiscaliza el cumplimiento del plan de mantenimiento anual que la cooperativa asumió en 2022.
Despliegue de maquinaria y reapertura parcial
El operativo de limpieza involucró a bomberos y personal de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Los equipos utilizaron mangueras de alta presión para lavar el asfalto, mientras que una pala cargadora, una retroexcavadora y camiones trabajaron sobre los márgenes para contener el derrame y retirar el barro acumulado.
La circulación permaneció cerrada durante toda la mañana. Los vehículos debieron utilizar accesos alternativos y transitar por dentro de la ciudad para salir por Ostende. El flujo proveniente de Villa Gesell también sufrió desvíos y recién al mediodía, las autoridades habilitaron un carril con sentido hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar.
El efectivo policial a cargo describió la maniobra de apertura gradual: “Vamos a habilitar esta mano primero, que ya está casi lista. Ahora viene un camión cisterna para hacer la limpieza final. Con todo señalizado y con las medidas de seguridad, habilitamos y seguimos limpiando del otro lado”.
Contradicciones sobre la afectación comercial
La proximidad del derrame con un hipermercado ubicado a metros de la rotonda generó versiones cruzadas sobre el alcance de la contaminación. Empleados del comercio afirmaron que los residuos cloacales ingresaron al predio. “El agua llegó hasta acá y entró”, aseguraron trabajadores del lugar con preocupación.
Esta declaración contrastó con la postura del operativo oficial, que sostuvo que los efluentes no alcanzaron el interior del establecimiento. Ante la duda, la Policía Ecológica inspeccionó las instalaciones para evaluar posibles daños y determinar si existió contaminación en los pasillos o áreas internas del local.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Súnico Ainchil.
