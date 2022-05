¿Pueden los ciclistas cruzar por la senda peatonal según la legislación de la ciudad de Buenos Aires?

El accidente automovilístico que protagonizó esta madrugada el excandidato a diputado Franco Rinaldi, quien atropelló con su auto a una ciclista en el cruce de avenida Las Heras y la calle Billinghurst de la ciudad de Buenos Aires, generó dudas en torno a la forma en la que deben circular por la vía pública quienes circulan en bicicleta y también respecto del uso de los semáforos.

En el incidente que tuvo lugar en el barrio de Palermo, la ciclista embestida por Rinaldi atravesaba la senda peatonal de la avenida cuando el semáforo daba luz verde a los autos: una maniobra que es ilegal. Sin embargo, hay quienes afirman que la joven inició el cruce cuando la luz del semáforo se encontraba en amarillo, lo que generó una incertidumbre en cuanto a la corrección de su conducta.

En diálogo con LA NACION, fuentes de la secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad confirmaron que quienes conducen una bicicleta deben circular por la calle y no pueden hacerlo sobre la senda peatonal -aunque no haya ciclovía-, que es de uso exclusivo del peatón. Asimismo, echaron luz sobre los comportamientos que deben adoptar quienes se trasladan a pie y quienes lo hacen a bordo de vehículos en las intersecciones, cuenten o no con semáforos.

Ciclistas sobre la Avenida Del Libertador Fabian Marelli - LA NACION

En el caso de cruces semaforizados, todos los medios de movilidad, incluidas las bicicletas, deben avanzar con la luz verde, detenerse antes de la senda peatonal con la roja y también con la amarilla en caso de no llegar a realizar el cruce antes de la luz roja.

Por su parte, en las intersecciones no semaforizadas la prioridad la tiene quien circula por la derecha, sin importar el vehículo, o quien circula por la arteria de mayor velocidad permitida para la circulación.

“Para una mejor convivencia en la calle, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del peatón y de la bicicleta, sugerimos darle prioridad de paso a esta respecto de los autos”, aclararon los voceros.

Los lineamientos surgen del Código de Transito y Transporte Ciudad de Buenos Aires, que también es contundente en su artículo 6.1.11 al referirse a la actitud que los peatones deben adoptar al llegar a una intersección.

La norma señala que los mismos solo pueden atravesar la calzada cuando “tengan a su frente un semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitándolos, no debiendo iniciar el cruce con luz anaranjada titilante”; y cuando “el semáforo vehicular habilite el paso a los vehículos que circulan en su misma dirección”.