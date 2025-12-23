La Justicia porteña ratificó la prohibición de obras en el Luna Park tras el rechazo de la apelación que presentó el gobierno local. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la suspensión de todo trámite para la demolición del estadio. Esta medida judicial mantiene la protección sobre el Monumento Histórico Nacional ante el proyecto de reforma integral que impulsa la Ciudad.

Qué va a pasar con el Luna Park

La Justicia porteña ratificó la prohibición de avanzar con los trámites para la demolición del emblemático estadio. La Sala III basó su decisión en el dictamen del fiscal ante cámara Juan Octavio Gauna. Los integrantes de la Sala afirmaron compartir los fundamentos del fiscal y dejaron en firme la resolución de primera instancia aprobada en noviembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5, a cargo de la magistrada Natalia Tanno, que prohibe avanzar con los trámites para la demolición del emblemático “Palacio de los Deportes”.

Esta medida judicial bloquea la Disposición 1283/DGIUR/25 que aprobó la Dirección General de Interpretación Urbanística del gobierno porteño. El futuro del recinto depende ahora de la sentencia final que dicte la jueza Tanno sobre el fondo de la demanda. Las autoridades locales no poseen autorización para ejecutar cambios físicos en el edificio mientras dure el proceso legal.

El estadio Luna Park permanecerá sin modificaciones estructurales tras el fallo de la Justicia porteña que ratificó la suspensión del plan de demolición parcial Soledad Aznarez

El abogado Andrés Gil Domínguez presentó un informe técnico que detalla los riesgos del plan oficial. El documento afirma: “El Luna Park, Monumento Histórico Nacional, catalogado con Protección Estructural (por la Ciudad de Buenos Aires), enfrenta una aniquilación irreversible. La Disposición Nº 1283/DGIUR/25 viola lo establecido en los artículos del CUR (Código Urbanístico), la memoria colectiva y la historia. Autorizar la demolición de la casi totalidad de su interior es una acción prohibida que no tiene vuelta atrás, es su destrucción. Bajo el pretexto de una mejora tecnológica, se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada, contraviniendo la restricción taxativa de no alterar el volumen en inmuebles con Protección Estructural”.

El impacto del proyecto en la estructura patrimonial

El mismo juzgado tramita otra denuncia de las ONG Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad. Los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar patrocinan esta acción con el apoyo de especialistas en patrimonio urbano.

La fachada y el interior del Luna Park mantienen su fisonomía actual mientras la Justicia define si el proyecto de remodelación integral respeta su categoría de Monumento Histórico Nacional

El informe de los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli asegura que el proyecto de demolición “nos enfrenta al sinsentido de destruir un edificio histórico –protegido– con la supuesta finalidad de conservarlo”. Los expertos advierten que “la pérdida de los componentes de valor patrimonial del edificio es prácticamente total, lo que transgrede la normativa de protección patrimonial vigente”. El plan busca elevar el aforo de 8400 a 11.100 espectadores mediante la alteración profunda de la estructura interna.

El análisis de Magadán y Girelli concluye que la administración local impulsa un cambio estructural drástico. Los arquitectos afirman que “la disposición no aprobó –como indica la normativa vigente– una restauración ni una actualización del edificio, sino una demolición encubierta y la construcción de un nuevo edificio en el interior de una suerte de cáscara, cuyo único objetivo es llevar el aforo actual de 8400 a 11.100 espectadores, aumentando para ello el volumen, elevando la cubierta –que se reemplaza– y agregando un nivel por encima de la fachada actual, incrementando su altura”.

El proyecto busca llevar el aforo actual de 8400 a 11.100 espectadores ALEJANDRO GUYOT

Los profesionales sostienen que “la consolidación de la estructura, la actualización tecnológica, el acondicionamiento térmico, el acústico y las condiciones de aislación, la adecuación a las normas de seguridad, la renovación del sistema contra incendios, la iluminación, la optimización del consumo de energía, las comodidades y servicios para el público, entre otras cuestiones, pueden resolverse en el contexto de un proyecto de rehabilitación integral que tenga como objetivo la salvaguarda del edificio histórico”.

Francisco Girelli, advirtió que “de seguir adelante con la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional que es demolido desde la recuperación democrática de 1983”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.