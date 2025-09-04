Quién era Mariano Twerski, el periodista deportivo que murió a los 54 años

El fallecimiento del periodista Mariano Twerski este jueves a los 54 años generó múltiples reacciones en el ámbito de la comunicación y el fútbol. El cronista, con una destacada trayectoria en medios radiales, fue recordado por colegas y oyentes a través de las redes sociales.

¿Quién era el cronista deportivo fallecido este jueves?

Mariano Twerski fue un reconocido profesional de los medios de comunicación, con un perfil marcadamente ligado al deporte. Nacido en La Plata, se destacó por su trabajo informativo sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa" (Instagram @rivadavia630)

A lo largo de su carrera, formó parte de importantes emisoras del país. Su voz fue una referencia en estaciones como Radio Mitre (AM 790) y Radio Rivadavia. Al momento de su muerte, integraba el equipo de FM La Redonda 100.3. Además de su rol profesional, Twerski compartía públicamente su fanatismo por el club All Boys.

¿De qué murió Mariano Twerski?

Las causas de su fallecimiento no fueron comunicadas oficialmente ni surgieron informaciones al respecto. Desde FM La Redonda, su espacio de trabajo, le dedicaron mensajes de apoyo para su familia, amigos y colegas, sin explicitar los motivos de su triste partida.

El recuerdo de sus compañeros en Radio Rivadavia

Una de las despedidas más sentidas provino de Radio Rivadavia, donde el periodista dejó una huella importante. La emisora publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para expresar su pesar y honrar su memoria.

"Tan generoso y predispuesto. Siempre en mi recuerdo y en mi corazón", recordó un colega

“Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora”, inicia el texto. El mensaje resalta las cualidades humanas y profesionales del comunicador. “Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa”, agregaron desde la radio.

El comunicado concluye con un agradecimiento por su contribución: “Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.

La noticia de su muerte tuvo una rápida propagación en las plataformas digitales. Colegas, seguidores y oyentes utilizaron las redes para manifestar su tristeza y recordar al periodista con mensajes cargados de afecto y admiración.

Muchos de los comentarios destacaron su voz inconfundible, su pasión por el deporte y su profesionalismo. “¡Gracias por todo Marian! ¡Siempre te recordaremos con mucho cariño!”, fue uno de los escritos.

“No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gym en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que dios lo tenga en la gloria”, expresó en un posteo de Instagram la cuenta @lagosradio.

Otros usuarios recordaron su trato personal y su amabilidad. “Tan generoso y predispuesto. Siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Abrazo enorme a la familia”, escribió una persona. Otro mensaje señalaba: “Qué triste, tuve el placer de cruzarlo por los pasillos siempre tan atento y amable. Fuerte abrazo y mis condolencias a su familia y compañeros”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.