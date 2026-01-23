Quién es el argentino que estuvo 12 horas perdido en el mar en Punta del Este

La Armada de Uruguay encontró con vida al argentino de 58 años que desapareció en el mar de Punta del Este a bordo de una moto de agua. El hallazgo ocurrió este viernes 23 de enero cerca de las 7 de la mañana tras un operativo de búsqueda que duró 12 horas. El hombre salió de la zona de Portezuelo y perdió contacto con la costa, lo que activó la intervención de las fuerzas de seguridad.

¿Quién es el hombre rescatado en Punta del Este?

El protagonista del incidente se llama Daniel Crisci, un hombre de 58 años que generó una alerta en las autoridades marítimas locales al no regresar a la costa tras ingresar al agua con una moto de agua. El sitio uruguayo Telenoche informó que los efectivos lo localizaron a seis millas náuticas de Piriápolis.

Encontraron al argentino que estuvo 12 horas perdido en el mar en Punta del Este

Tras ser encontrado, el hombre se negó a recibir asistencia médica inicial y rechazó subir a la embarcación de la Prefectura denominada ROU 15, una actitud que obligó al personal naval a intervenir de manera directa. Los oficiales forzaron su ascenso al buque para garantizar el traslado seguro a la costa y finalizar las tareas en el mar. Las autoridades iniciarán una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición y los motivos de su conducta posterior.

Cronología del operativo de búsqueda

La búsqueda comenzó alrededor de las 20 del jueves, ya que la falta de noticias sobre el paradero de Crisci activó los protocolos de emergencia, quien había ingresado al mar con su moto de agua en Portezuelo horas antes y no volvió.

El despliegue incluyó recursos por aire y mar. Dos embarcaciones de la Policía y dos aviones de la Aviación Naval trabajaron en la zona. La tecnología resultó clave para el rastrillaje, ya que se utilizaron drones de visión nocturna para intentar visualizar al hombre. El trabajo conjunto de estas unidades permitió la localización del argentino en la madrugada del día siguiente.

La Policía inició un operativo de búsqueda

Antecedentes recientes en Punta del Este

La Prefectura intervino en otro suceso horas antes de la desaparición de Crisci. El personal naval asistió a un yate que quedó varado contra las rocas en la zona de Playa Honda, en la Isla Gorriti. Los tripulantes recibieron auxilio y no se registraron heridos tras el operativo.

La seguridad en las aguas esteñas registró un antecedente trágico a principios de año. Franco Toro, un joven argentino de 30 años oriundo de Bahía Blanca, ingresó al mar para ayudar a una amiga y desapareció. El hecho ocurrió entre las playas Los Dedos y El Emir, un área donde se prohíbe nadar. El cuerpo de Toro apareció cuatro días después, cuando un grupo de guardavidas lo divisó a aproximadamente 1500 metros de la costa y confirmó su identidad.

El operativo de búsqueda Franco Toro en Punta del Este Natalia Ayala - LA NACION

Sebastián Sorribas, subprefecto del Puerto de Maldonado, advirtió sobre las condiciones del mar en esa ocasión. El funcionario explicó la dinámica de las aguas en la región: “Acá, en La Punta, las corrientes son complejas, porque es una bahía que da al océano. Tenés, por un lado, el mar que tira para afuera y, por el otro lado, dos corrientes de retorno que tiran para adentro, que son como dos calles perpendiculares a la costa. En los días sin oleaje es posible verlas. En un día como hoy no, por las olas”.

