El presidente del Banco Central descartó el levantamiento del cepo; renunció el director de ARCA
Además, José Antonio Kast visitará Argentina; Trinidad y Tobago autorizó a EE.UU. a usar sus aeropuertos; la FIFA entrega hoy los premios The Best. Estas son las noticias de la mañana del martes 16 de diciembre de 2025
- El presidente del Banco Central dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación. Santiago Bausili aseguró que la implementación del nuevo esquema de actualización mensual de las bandas cambiarias, al que sumarán compras de reservas, no va a generar una aceleración de la inflación. Además, anticipó que no está prevista ninguna flexibilización de las restricciones cambiarias que implique un desarme total del cepo.
- Milei recibe al presidente electo de Chile en la Casa Rosada. José Antonio Kast llega a Buenos Aires en el que será su primer viaje al exterior después de ganar en la segunda vuelta en las presidenciales chilenas. El mandatario argentino celebró la victoria de Kast y dijo que “Sudamérica ha despertado y ha empezado al girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad”. La reunión en la Casa de Gobierno este mediodía tendrá como objetivo aceitar el vínculo entre los países y fortalecer los lazos económicos.
- Renunció el director de ARCA y el Gobierno designó a su reemplazo. Andrés Vázquez, que hasta el momento se desempeñaba como director general de la DGI, pasará a estar a cargo del organismo recaudador. La designación quedó oficializada en un decreto publicado en el Boletín Oficial.
- Un país cercano a Venezuela autorizó a Estados Unidos a usar sus aeropuertos. Trinidad y Tobago abrió sus terminales a operaciones logísticas estadounidenses en plena tensión entre Caracas y Washington. Lo anunció la cancillería trinitense de la isla, que en su punto más cercano está situada a 11 km de Venezuela. En este contexto, el gobierno de Maduro informó que ha fortalecido significativamente su sistema de defensa aérea.
- Se entregan los premios The Best. Se trata del máximo galardón que otorga la FIFA en el fútbol. La gala será en Doha a las 14 (hora argentina) y marca un momento especial, porque es la primera vez desde el 2007 que Messi no figura entre los nominados, después de 18 años de presencia entre los candidatos. Dibu Martínez busca volver a ganar el premio que ya obtuvo en 2022 y 2024 como mejor arquero del mundo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
