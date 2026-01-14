Un funcionario de la Provincia puso en duda la posibilidad de prevenir fenómenos como la ola gigante en Mar Chiquita

Este lunes en Mar Chiquita un “meteotsunami” provocó la muerte de un joven de 29 años y al menos 35 personas. Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, se refirió a este funesto hecho ante un móvil de LN+. Además, recalcó “la importancia de que la ciudadanía acate los lineamientos de las autoridades”.

“Aún seguimos debatiendo sobre si este tipo de eventos se pueden prevenir o no”, planteó García. Sobre el trabajo impulsado desde Defensa Civil, expuso: “Si bien activamos todo un protocolo de abandono de balnearios ante eventos como éste, ninguna playa puede tener guardavidas las 24hs. Eso es inviable”.

Pese a manifestar su lamento por la muerte del joven de 29 años, García sostuvo que de los más de 30 heridos, “ninguno presenta gravedad”. Sobre el comportamiento de los veraneantes, insistió: “Esto no es una obra de teatro, entonces cuando hay que evacuar, hay que hacerlo en tiempo y forma".

Los guardavidas cumplen un rol central en esa zona Mauro V. Rizzi

“Rezamos por su recuperación”

En sus declaraciones a LN+, el funcionario también hizo referencia a la situación del menor de 8 años que resultó herido por el choque frontal entre una camioneta y dos vehículos UTV.

“Lo único que sabemos es que está en una situación crítica. Y todos estamos rezando para su pronta recuperación”, mencionó García.

"Siempre se puede hacer algo más", dijo García sobre el rol de los funcionarios

“Lo que pasó en Pinamar responde a una ola de irresponsabilidad”, manifestó el director de Defensa Civil bonaerense. “Y esto es algo que pasa siempre. Pese a los controles, todos los años tenemos víctimas fatales”, agregó el funcionario.

Consultado sobre las decisiones que podrían contrarrestar este tipo de desenlaces, García respondió: “Nosotros no podemos meter un policía en cada médano: es imposible”. “Hay algo en la psiquis nuestra que ponemos en riesgo nuestras vidas. No tenemos percepción del riesgo“, finalizó.