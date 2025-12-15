Un pastor y exsenador mendocino chocó contra un camión en Santa Fe cuando venía de misionar

Un fuerte incidente tuvo lugar hace poco más de una semana sobre la intersección de las rutas Nacional 34 y Provincial 39 cuando —por razones que se desconocen— una camioneta impactó de lleno contra un camión que cruzaba la autovía contraria. A bordo del vehículo de menor porte iba el pastor evangélico y exsenador mendocino Héctor Bonarrico junto a su esposa y otras tres personas.

Según indicó el medio local Diario UNO, tanto Bonarrico como el resto de los ocupantes de la Volkswagen Taos sufrieron traumatismos leves producto del impacto, pero se recuperan de forma favorable y ya se encuentran de regreso en Mendoza.

El exsenador Héctor Bonarrico. Archivo

Aparentemente, todos volvían de Chaco con destino a su provincia de origen como parte de sus ocupaciones religiosas. “Regresaban de una obra misionera en Chaco. El apóstol y su esposa están en reposo. El domingo ya pudo hablar por teléfono con su congregación”, dijeron allegados al mismo medio.

El incidente —que ocurrió el martes 9 de diciembre— se dio a la altura del kilómetro 343 de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Tal como muestra un video captado por las cámaras de seguridad de la zona, ambos vehículos llegaron a alta velocidad a la intersección sin aparentes intenciones de frenar, por lo que impactaron fuertemente el uno con el otro.

El impactante accidente de Héctor Bonarrico y su familia en Santa Fe

Cuando la camioneta del fundador del partido MasFe chocó contra el acoplado del camión, este terminó volcado sobre uno de los costados de la ruta. El automóvil particular del pastor evangélico, también cercano al radicalismo, quedó destrozado, especialmente en la parte delantera, tal como se puede ver en las imágenes.

El video del accidente de Bonarrico llegó hasta el Senado de Santa Fe. Según consignó Diario UNO, el senador local Felipe Michlig expuso que el cruce en el que se produjo el impacto es “muy peligroso y de alta siniestralidad” y no reúne condiciones de señalización suficientes.

El senador santafesino proyectó el video del hecho en el recinto y reclamó la instalación de una rotonda. Las imágenes también llegaron a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que, según expresaron al legislador, se encuentra en trámites administrativos para llevar a cabo la obra.