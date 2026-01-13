Un sponsor internacional interrumpe pagos a la AFA; Venezuela liberó a un preso político argentino-israelí
Además, difunden hoy la inflación de diciembre; Santilli se reúne con Zilotto; Trump presiona a los socios comerciales de Irán. Estas son las noticias de la mañana del 13 de enero de 2026
3 minutos de lectura
LA NACION
- Un sponsor internacional interrumpe pagos a los “intermediarios” de la AFA, exige una auditoría y la renuncia de Chiqui Tapia. Se trata de la primera consecuencia financiera del escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino. Uno de los principales patrocinadores de la AFA envió 9 millones de dólares desde 2021, pero menos de 500.000 llegaron de forma directa a la entidad. Exige una rendición de cuentas sobre lo ya desembolsado.
- El Indec difunde hoy la inflación de diciembre. Las consultoras creen que los aumentos en los precios regulados y en la carne impulsaron las subas y estiman que rondara 2,5%. El acumulado del año cerraría por encima de 30% y sería la cifra más baja en ocho años.
- Diego Santilli recibe al Sergio Ziliotto en la Casa Rosada. El Ministro del Interior comenzó una serie de reuniones con los mandatarios provinciales buscando apoyo para el proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo en el Congreso. Después de visitar al chaqueño Leandro Zdero, Santilli se prepara para la reunión de hoy en la Casa Rosada con el gobernador pampeano, quien integra un grupo de mandatarios provinciales que buscan frenar uno de los artículos de la reforma.
- Venezuela liberó al preso político argentino israelí que estaba en el mismo penal que Nahuel Gallo. Se trata de Yacoov Harari, de 72 años, quien estuvo preso más de 450 días. Había sido detenido en octubre de 2024. Desde el momento de su captura no se tenía más información respecto de su paradero. Lo confirmó la ONG Foro Penal después de compartir un listado de las personas excarceladas hasta el momento.
- Trump impone aranceles del 25% a todos los socios comerciales de Irán para aumentar la presión sobre el régimen. La medida busca aislar a la república islámica después de la represión de las protestas. Además, coloca en la mira a potencias como China, Brasil y Rusia, que mantienen negocios activos con Teherán.
