Samsung Galaxy S26 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: cuál tiene mejor cámara
Los nuevos modelos presentan novedades en sus objetivos y resoluciones; cuáles son las principales diferencias
- 3 minutos de lectura'
El Samsung Galaxy S26 Ultra aterrizará en el mercado estadounidense en enero del próximo año, mientras que el iPhone 17 Pro Max fue lanzado por Apple el 19 de septiembre pasado, tras una preventa internacional la semana anterior. Ambos modelos de teléfono celular presentan diferencias y mejoras con sus predecesores: ¿cuál es el que tiene mejor cámara fotográfica?
Las características de las cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra y del iPhone 17 Pro Max
El Samsung Galaxy S26 Ultra contará con una cámara principal mejorada con respecto al Galaxy S25 Ultra, aunque presenta un diseño muy similar, con ciertas novedades. En tanto, el iPhone 17 Pro Max presenta un objetivo triple.
Las principales características de las cámaras de cada novedoso modelo son:
Samsung Galaxy S26 Ultra
- Presentará un sistema de cámara cuádruple.
- La cámara principal tendrá 50 megapíxeles, junto a 8 mp y 2 mp, según detalló la plataforma de tecnología india Smart Prix.
- El objetivo frontal contará con 13 mp.
- La cámara trasera contendrá 200 mp con OIS promedio (estabilización óptica de la imagen).
- Para la grabación de video, la resolución será de 4K con UHD (ultraalta definición).
iPhone 17 Pro Max
- Presenta una cámara de vapor soldada al chasis y una cubierta en la parte de atrás de cristal Ceramic Shield.
- El sistema fotográfico frontal tiene alta resolución de 18 megapíxeles.
- El sistema trasero cuenta con tres lentes de 48 megapíxeles (principal, ultra gran angular y teleobjetivo con un zoom óptico de hasta ocho aumentos).
- Para los videos, la calidad de filmación es de 4K de resolución, a 120 cuadros por segundo (fps) y tiene soporte para Dolby Vision HDR (de alto rango dinámico).
- La función de video es compatible con los estándares ACES (de gestión del color) y ProRES Raw (con la máxima calidad).
Para determinar cuál es la mejor cámara entre el Samsung Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17 Pro Max, la elección depende de las prioridades del usuario. El primero permite experimentar con diferentes lentes y proporciona una versatilidad fotográfica, mientras que el segundo es apto para grabación de video profesional y consistencia en los retratos.
Cuáles son las diferencias entre el Samsung Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17 Pro Max
La plataforma mencionada detalló las principales variantes entre los dos novedosos modelos en EE.UU. Algunas de ellas son:
- Resolución de pantalla: de 1800x3440 mp en el caso de Samsung frente a 1320x2868 en el iPhone.
- Memoria RAM: 16 GB y 12 GB, respectivamente.
- Conector para auriculares: únicamente el Samsung Galaxy S26 Ultra posee conector USB tipo C.
- Carga inalámbrica: el modelo de Samsung tendrá de 35W, mientras que el de Apple es de 25W.
- Sensor de huellas dactilares: únicamente en el de Samsung.
- NFC: solo en el de iPhone.
Cuánto costará el Samsung Galaxy S26 Ultra en Estados Unidos
Ya insertado en el mercado estadounidense, Apple detalla en su página web oficial el precio del iPhone 17 Pro Max, que es de 1099 dólares. En tanto, el sitio Phone Arena señaló que el precio estimado para el lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra será de US$1299,99 para el modelo de 256 GB, de US$1419,99 para el de 512 GB y de US$1659,99 para el de un tera.
