Spotify Wrapped 2025: cómo se calcula la “edad de escucha” de los usuarios

El lanzamiento del Spotify Wrapped 2025, el resumen anual de consumo musical de cada usuario, se volvió viral en las redes sociales y todos se quedaron con un detalle: cuál es la edad de una persona según sus gustos musicales.

La plataforma se encarga de recopilar toda la actividad de un año en cuanto a las canciones más escuchadas, el artista más elegido y su cantidad de reproducciones. A raíz de este análisis, se toma en cuenta la edad promedio de cada usuario.

El aviso para acceder al reporte aparece en la pantalla de inicio con la leyenda Tu Wrapped 2025 ya está disponible

Esta nueva métrica, que asigna a cada usuario una edad basada en sus hábitos musicales, provocó una ola de memes y reacciones virales. Numerosos usuarios, de distintas edades, se encontraron con cifras que superaban con creces su edad cronológica, con veinteañeros exhibiendo resultados que rozaban los 60 o 70 años.

El Spotify Wrapped 2025 incluye varios tipos de contenidos para mostrar la actividad musical del año, según un criterio pormenorizado que se adapta a cada una de las personas:

Canciones más escuchadas : las cinco canciones que más reprodujo el usuario, junto con una playlist generada automáticamente con tus favoritas.

: las cinco canciones que más reprodujo el usuario, junto con una generada automáticamente con tus favoritas. Álbumes más escuchados : se podrán ver los discos que más se escucharon en la cuenta durante el año.

: se podrán ver los discos que más se escucharon en la cuenta durante el año. Artistas más escuchados : el informe presenta una clasificación de los artistas más escuchados que ilustran la evolución de los patrones de consumo a lo largo del año. Además, incluye material audiovisual creativo, como videos de animación donde los músicos compiten en carreras virtuales.

: el informe presenta una que ilustran la a lo largo del año. Además, incluye material audiovisual creativo, como videos de animación donde los músicos compiten en carreras virtuales. Géneros y estilos musicales : los géneros musicales favoritos y una métrica novedosa que compara tus gustos con la edad y devuelve la cantidad de años que parece uno tener de acuerdo a la música que escucha.

: los géneros musicales favoritos y una métrica novedosa que compara tus gustos con la edad y devuelve la cantidad de años que parece uno tener de acuerdo a la música que escucha. Podcasts favoritos : las horas que uno pasó escuchando podcasts, con mensajes de algunos creadores.

: las horas que uno pasó escuchando podcasts, con mensajes de algunos creadores. Minutos totales de escucha y estadísticas generales : el total de minutos que uno pasó escuchando audio en Spotify.

: el total de minutos que uno pasó escuchando audio en Spotify. Clubs de escucha : una herramienta que categoriza el estilo de escucha dentro de seis perfiles diferentes, con características particulares

: una herramienta que categoriza el estilo de escucha dentro de seis perfiles diferentes, con características particulares Función Wrapped Party : que permite comparar tus gustos con los de tus amigos.

: que permite comparar tus gustos con los de tus amigos. Mensajes personalizados de artistas y creadores.

Experiencia visual interactiva y flexible que permite regresar a momentos puntuales sin empezar de nuevo.

Cómo acceder al resumen de actividad musical

Para acceder al resumen musical anual, los usuarios deben contar con la aplicación de Spotify instalada en un dispositivo móvil. El procedimiento requiere iniciar sesión y dirigirse a la pantalla de inicio de la plataforma.

Una vez allí, la clave para el acceso es identificar y seleccionar el banner destacado que lleva la leyenda “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” o “Resumen del año”.

Bad Bunny lidera el ranking general en Argentina durante 2025

En caso de que el anuncio no aparezca inmediatamente, se aconseja a los usuarios buscar en las pestañas superiores de la interfaz o actualizar la aplicación.

Una vez activado el aviso, la plataforma despliega una experiencia interactiva renovada. A diferencia de las ediciones anteriores, que se navegaban mediante toques laterales, la versión de este año requiere que el usuario realice un scroll continuo o deslice el dedo hacia abajo para avanzar entre las distintas secciones de datos y métricas anuales.