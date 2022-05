Stray, la aventura para PlayStation protagonizada por un gato, se lanzará a mediados de este año

De acuerdo a un video que compartió PlayStation en las últimas horas, Stray, el juego indie que llamó la atención de los fanáticos en un evento oficial, se lanzaría a mediados de este año. El título cuenta la historia de un gato que está perdido en una ciudad ciberpunk y tiene que hacer lo posible para resolver un misterio y volver a casa.

Más allá de los juegos AAA, los eventos de las grandes compañías también tienen un espacio dedicado a las producciones más pequeñas y que no cuentan con tanta promoción y recursos. En esta ocasión, la entrega se mostró en el 2020, durante el evento de presentación que realizó Sony para la PlayStation 5.

A cargo de BlueTwelve Studio y Annapurna Interactive, Stray tiene una premisa muy particular que sin dudas generó interés en los usuarios y logró captar su atención. Aunque aún no se conocen demasiados detalles, lo que se sabe es que el jugador controlará a un gato y que la cámara es en tercera persona. La entrega está ambientada en una ciudad ciberpunk y en ese ambiente deberá moverse el felino.

El primer tráiler de Stray

“Perdido, solo y separado de su familia, un gato callejero debe resolver un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada hace mucho tiempo y encontrar el camino a casa”, reza el texto de la sinopsis que se encuentra en el sitio oficial de la consola de Sony. Con respecto al escenario, se lo describe como “detallados callejones con luces de neón de una ciberciudad decadente y turbios alrededores de sus sórdidos bajos fondos”.

Más allá de esta información, las imágenes que se conocen forman parte de un tráiler oficial que se compartió en la mencionada presentación. Hasta el momento, no hubo ningún nuevo video, pero seguramente llegarán en los próximos meses, dado que solo faltan unos pocos meses para el momento del año en el que se lanzará.

Stray, uno de los juegos indie que se espera en PlayStation, se lanzará a mediados de este año PlayStation

Este primer tráiler muestra una interesante calidad gráfica, con una ambientación muy trabajada en esta ciudad futurista donde la humanidad ya no está presente. Además, las imágenes de aquel entonces mostraban al 2021 como año en el que esperaban que el exclusivo de PS5 salga a la venta.

Aunque tampoco se menciona nada sobre las mecánicas, seguramente habrá muchas posibilidades de exploración, teniendo en cuenta la lógica de la aventura y el final del tráiler, donde el gato trepa por distintos objetos casi sin dificultad.

Cuándo llegará el lanzamiento de Stray

Aunque no se dio una fecha concreta, el video de PlayStation anunció que el juego estará disponible en el verano del hemisferio norte. Por ese motivo, podría llegar en cualquier momento entre fines de junio y agosto. Habrá que estar atentos a la información que se comparta en las próximas semanas, no solo en cuanto a nuevos tráileres, sino también para la definición del día en el que el título saldrá a la venta.

Junto con Stray, Sony dio a conocer que We Are OFK y Cult of the Lamb, otros dos juegos indies, también llegarán a mediados del 2022.