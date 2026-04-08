Giros de 340 grados: así es el nuevo volante de Tesla con tecnología inédita en EE.UU.

Tesla presentó una solicitud de patente para un sistema de dirección electrónico que duplica el rango de rotación actual en sus vehículos. Esta tecnología permite que el volante gire hasta 340 grados desde el centro, y supera el límite de 170 grados presente en algunos modelos como la Cybertruck.

Así es el volante que presentó Tesla

El nuevo sistema de la marca dirigida por el magnate Elon Musk reduce o elimina la conexión mecánica directa entre el volante y las ruedas del automóvil .

. Según Electric Vehicles, la patente, titulada “Actuador de retroalimentación de dirección multivuelta”, describe un conjunto de componentes de dirección que amplía el rango de entrada disponible para el conductor.

El nuevo volannte mejorará el sistema de dirección y conducción de los vehículos Tesla

Para lograr este movimiento, Tesla sustituye el tope fijo tradicional por un mecanismo de dos etapas. Un anillo de tope giratorio trabaja junto a un tope de eje y uno de carcasa para permitir el giro extendido.

Cuando el conductor supera el primer límite, el eje y el elemento giratorio continúan el movimiento de forma conjunta hasta alcanzar un segundo tope.

Adaptabilidad dinámica del nuevo volante de Tesla

El dispositivo utiliza elementos amortiguadores como juntas tóricas para suavizar las transiciones entre los puntos de contacto. Esta innovación elimina la sensación de “choque brusco” que ocurre en los sistemas de dirección electrónica convencionales al llegar al límite de rotación.

Además, el software ajusta la resistencia de la dirección según la velocidad y las condiciones específicas de conducción en tiempo real.

Elon Musk dijo que el próximo Tesla Roadster podría ser un auto volador (tesla.com)

A altas velocidades, el sistema ofrece una relación de dirección ultrarrápida similar a la de un coche de Fórmula 1. Por el contrario, a bajas velocidades, proporciona la amplitud necesaria para realizar maniobras de estacionamiento y giros cerrados.

El futuro del Tesla Roadster de próxima generación

Según Electric Vehicles, se estima que esta tecnología de dirección electrónica probablemente estará destinada al nuevo Tesla Roadster. “Espero que el nuevo Roadster se presente el mes que viene. Será una pasada”, escribió el director ejecutivo en la red social X el pasado 17 de marzo.

El evento de presentación de este vehículo está programado para finales de abril de 2026. Musk describió esta demostración como “la más emocionante” de cualquier producto realizado por la compañía hasta la fecha.

La producción del Roadster comenzará previsiblemente entre mediados y finales de 2027. Este anuncio coincide con la decisión de Tesla de dejar de ofrecer sus modelos Model S y Model X a finales del presente año.

Innovaciones en los vehículos de Tesla

Según Electric Vehicles, la empresa también registró una patente para un asiento monolítico de material compuesto con seis zonas de rigidez ajustables. Este componente cuenta con seis grados de libertad de posicionamiento para mejorar la experiencia del usuario.

Además, Tesla intensificó el registro de marcas y diseños relacionados con el Roadster durante este año. Entre ellos figuran una marca denominativa estilizada y un concepto de estructura para un solo asiento dentro del habitáculo.