En Estados Unidos: el precio actualizado de un Tesla Cybertruck usado en enero 2026
La camioneta fabricada por la empresa de Elon Musk tiene dos variantes: All-Wheel Drive y Cyberbeast
- 3 minutos de lectura'
En Estados Unidos, el Cybertruck de Tesla obtuvo mucha popularidad en el mercado. Quienes piensen en adquirir este modelo, en cualquiera de sus dos variantes, tienen la opción de un vehículo nuevo o de comprar uno usado. Para enero de 2026, los precios por camionetas que ya tuvieron un dueño anterior tienen un valor de referencia.
Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck usado en EE.UU. en 2026
De acuerdo con los modelos publicados en la plataforma Carfax, actualmente las ofertas para Cybertruck usados rondan los US$75.000. El valor de referencia surge de las 113 publicaciones de ventas que fueron subidas al sitio web.
De acuerdo con ciertas características, se pueden obtener precios más bajos o más altos. Por ejemplo, en Orlando, Florida, una publicación por este vehículo de Tesla establece US$70.999 como el valor para la venta.
Sin embargo, otro dueño de la misma ciudad ofrece su Cybertruck por US$87.944. Más allá de que el vendedor fija el precio, también hay características de cada vehículo que pueden variar la cotización.
Entre otras cuestiones, los compradores deben estar atentos al año de fabricación, la cantidad de millas recorridas e incluso la variante de la que se trate.
Hasta noviembre pasado, Tesla produjo tres versiones distintas del Cybertruck, cada una con valores distintos según sus características. Una de ellas fue discontinuada ese mes.
Precio del Tesla Cybertruck nuevo en EE.UU. en enero de 2026
Lógicamente, a diferencia del mercado de usados, Tesla establece cuáles son los valores fijos para sus modelos nuevos de Cybertruck. De acuerdo con lo que presenta en su sitio web, estos son los precios:
- All-Wheel Drive: US$79.990.
- Cyberbeast: US$114.990.
En ambos casos, se trata de los precios finales en un solo pago, pero existen otras opciones para abonar el valor de los vehículos.
Por ejemplo, en caso de que un comprador desee financiar la compra, Tesla ofrece la posibilidad de un compromiso de pago mensual de US$1199 en el caso del Cybertruck All-Wheel Drive y de US$1747 al mes para el modelo Cyberbeast. Ambas alternativas aplican en los casos de personas con excelente crédito.
Aunque ambos tienen muchas características en común, Tesla destaca algunas ventajas de la versión Cyberbeast como el tiempo de carga, las características del motor y el tiempo de aceleración, entre varias otras.
Originalmente, existían tres variantes, ya que la empresa de Elon Musk también producía el Cybertruck Long Range, que se comercializaba con el valor de US$69.990, según Tesla North. Sin embargo, la compañía tomó en noviembre la decisión de dejar de venderlo.
Características del Tesla Cybertruck: velocidad, potencia y remolque
De acuerdo con el sitio de Tesla, el modelo de camionetas tiene cualidades que hacen su uso óptimo tanto para condiciones desfavorables como para viajes rutinarios en la ciudad. La marca resalta los siguientes aspectos:
- Velocidad: llega a 112 millas por hora (180 kilómetros por hora). En cuanto a su aceleración, puede alcanzar las 60 mph (96 km/h) en 4,1 segundos. En la versión más costosa, la máxima llega a 130 mph (209 km/h).
- Remolque: posee una capacidad de almacenamiento de 11.000 libras (casi cinco toneladas) en ambos modelos.
- Potencia eléctrica: tiene 9,6kW para otros dispositivos, distribuida en dos tomas de cabina de 120 V, otras dos en la caja del vehículo y una extra de 240 V.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Buenas noticias para los cubanos en EE.UU.? La nueva presión de Trump ante la caída de Maduro en Venezuela
En Florida. Actualizaciones sobre el plan de redistribución de distritos y el guiño de DeSantis a los venezolanos
Su historia. El origen latino de Marco Rubio, cómo influyó en la caída de Maduro y el debilitamiento del régimen cubano
- 1
Por el error del DMV de California: miles de migrantes con visa y green card deben repetir su trámite urgente
- 2
Tiene 26 años y vive en Manhattan con US$53.000 al año: su estrategia de “tres puntos” para los gastos y el alquiler
- 3
EE.UU. revocó más de 100.000 visas en 2025 y marcó un récord bajo el segundo mandato de Trump
- 4
Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para la semana del 12 al 16 de enero