En Estados Unidos: el precio actualizado de un Tesla Cybertruck usado en enero 2026

En Estados Unidos, el Cybertruck de Tesla obtuvo mucha popularidad en el mercado. Quienes piensen en adquirir este modelo, en cualquiera de sus dos variantes, tienen la opción de un vehículo nuevo o de comprar uno usado. Para enero de 2026, los precios por camionetas que ya tuvieron un dueño anterior tienen un valor de referencia.

Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck usado en EE.UU. en 2026

De acuerdo con los modelos publicados en la plataforma Carfax, actualmente las ofertas para Cybertruck usados rondan los US$75.000. El valor de referencia surge de las 113 publicaciones de ventas que fueron subidas al sitio web.

Compradores pueden obtener un Cybertruck usado por alrededor de US$75.000 tesla.com

De acuerdo con ciertas características, se pueden obtener precios más bajos o más altos. Por ejemplo, en Orlando, Florida, una publicación por este vehículo de Tesla establece US$70.999 como el valor para la venta.

Sin embargo, otro dueño de la misma ciudad ofrece su Cybertruck por US$87.944. Más allá de que el vendedor fija el precio, también hay características de cada vehículo que pueden variar la cotización.

Entre otras cuestiones, los compradores deben estar atentos al año de fabricación, la cantidad de millas recorridas e incluso la variante de la que se trate.

Hasta noviembre pasado, Tesla produjo tres versiones distintas del Cybertruck, cada una con valores distintos según sus características. Una de ellas fue discontinuada ese mes.

Tesla ofrece dos versiones de la Cybertruck en Estados Unidos Tesla.com

Precio del Tesla Cybertruck nuevo en EE.UU. en enero de 2026

Lógicamente, a diferencia del mercado de usados, Tesla establece cuáles son los valores fijos para sus modelos nuevos de Cybertruck. De acuerdo con lo que presenta en su sitio web, estos son los precios:

All-Wheel Drive: US$79.990.

Cyberbeast: US$114.990.

En ambos casos, se trata de los precios finales en un solo pago, pero existen otras opciones para abonar el valor de los vehículos.

Por ejemplo, en caso de que un comprador desee financiar la compra, Tesla ofrece la posibilidad de un compromiso de pago mensual de US$1199 en el caso del Cybertruck All-Wheel Drive y de US$1747 al mes para el modelo Cyberbeast. Ambas alternativas aplican en los casos de personas con excelente crédito.

Tesla diferencia algunas características entre ambos modelos del Cybertruck

Aunque ambos tienen muchas características en común, Tesla destaca algunas ventajas de la versión Cyberbeast como el tiempo de carga, las características del motor y el tiempo de aceleración, entre varias otras.

Originalmente, existían tres variantes, ya que la empresa de Elon Musk también producía el Cybertruck Long Range, que se comercializaba con el valor de US$69.990, según Tesla North. Sin embargo, la compañía tomó en noviembre la decisión de dejar de venderlo.

Características del Tesla Cybertruck: velocidad, potencia y remolque

De acuerdo con el sitio de Tesla, el modelo de camionetas tiene cualidades que hacen su uso óptimo tanto para condiciones desfavorables como para viajes rutinarios en la ciudad. La marca resalta los siguientes aspectos: