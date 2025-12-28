Muchos porteños y bonaerenses se preguntan cómo estará el clima en Buenos Aires este lunes 29 de diciembre, después de un fin de semana caluroso. En particular, el primer día de la última semana del año tendrá un incremento de temperatura marcado que se pronunciará hacia el miércoles 31 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De cualquiera manera, el 2026 podría comenzar este jueves con un cambio en la veleta, que bajaría unos grados la máxima.

Así estará el clima en Buenos Aires este lunes

Según el SMN, el lunes 29 de diciembre continuará el calor, con mucho sol y cielo mayormente despejado durante el día; la temperatura máxima podría alcanzar los 32 °C o un poco más, con vientos leves del este y humedad moderada.

Cómo será el clima en los festejos de Año Nuevo y el comienzo de 2026

El martes 30 de diciembre se mantendrá la ola de calor, con cielo mayormente soleado y temperaturas muy altas, con una máxima cercana a los 33 °C, sin lluvia pronosticada.

se mantendrá la ola de calor, con cielo mayormente soleado y temperaturas muy altas, con una máxima cercana a los 33 °C, sin lluvia pronosticada. El miércoles 31 de diciembre será otra jornada muy calurosa y mayormente soleada, con temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 °C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, ideal para los festejos de fin de año, sin lluvia esperada en Buenos Aires.

será otra jornada muy calurosa y mayormente soleada, con temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 °C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, ideal para los festejos de fin de año, sin lluvia esperada en Buenos Aires. El jueves 1° de enero se mantendrá el calor, aunque con temperaturas máximas algo más bajas, en los 30 °C.

se mantendrá el calor, aunque con temperaturas máximas algo más bajas, en los 30 °C. El viernes 2 de enero será un día mayormente nublado, con una máxima alrededor de los 32 °C, vientos leves y sin lluvia esperada para la Ciudad de Buenos Aires.

Alertas climatológicas en la Argentina

Aunque el calor es y será marcado en Buenos Aires, el organismo nacional del clima no emitió ninguna alerta.

En cambio, hicieron comunicados por tormentas en varias provincias: Salta, San Juan, Misiones y otras zonas del norte y centro del país. En esas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento de alta velocidad.​ Hay alerta amarilla en esas regiones.

Para Buenos Aires, en cambio, no hay alerta por lluvias o tormentas, pero sí se recomienda extremar las precauciones por el calor intenso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En este sentido, el SMN aconseja distintos puntos para que la población no sufra consecuencias debido a las altas temperaturas. Consejos como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas, usar ropa ligera y colores claros, y prestar especial atención a los grupos más vulnerables durante esta ola de calor.

