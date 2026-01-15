Así estará el clima en la Costa Atlántica y los principales puntos turísticos del país los próximos días

Varias personas que aprovechan la temporada de verano para vacacionar o quieren hacer alguna escapada se preguntan cómo estará el clima hoy y el fin de semana en la Costa Atlántica y los principales puntos turísticos del país. Este jueves 15 de enero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja en distintos puntos del país por tormentas. En ese sentido, surge la duda sobre cuáles serán las zonas afectadas y hasta cuándo durarán las lluvias.

Este jueves 15 de enero hay alerta amarilla y naranja por tormentas en distintos puntos del país SMN

Según indica el mapa que difunde el SMN en su sitio oficial, rige la alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, el sur de Corrientes, la mayoría de Córdoba, Tucumán, parte de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Este indica la probabilidad de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que se recomienda mantenerse informado.

En tanto, la alerta naranja sobre Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero por tormentas informa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, con mayor magnitud que en el resto del país.

A continuación, el pronóstico del tiempo para la Costa Atlántica y otros puntos turísticos del país para este fin de semana, según el SMN.

Clima en la Costa Atlántica

Se esperan lluvias en la Costa Atlántica gran parte del fin de semana Matías Aimar - LA NACION

Este jueves se esperan lluvias en toda la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Principalmente, se sentirá durante la mañana en Gral. J. Madariaga, Gral. Lavalle, el Partido de la Costa y Pinamar, donde se registran desde las 9.30 tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas. El aviso del SMN tienen una duración de tres horas aproximadamente. Las lluvias serán constantes durante toda la jornada y recién bajaran su intensidad en la madrugada del viernes, día que estará totalmente soleado y una máxima que superará los 25°C. Es así que este será el mejor día en términos meteorológicos para aprovechar la playa.

El sábado se volverá a nublar y hay probabilidades de precipitaciones con tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Incluso la temperatura llegará a escalar hasta los 30°C. En tanto, el domingo se despejará y el cielo estará algo nublado. Además, habrá una fuerte caída de la temperatura respecto al día anterior, puesto que la máxima rondará los 20°C.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata este fin de semana, de acuerdo al SMN

Día Temp. Mín / Máx Clima Lluvias Vientos / Ráfagas Jueves 15 de enero 18°C / 27°C Tormentas durante la mañana y la tarde, y chaparrones a la noche 40 - 70% Ráfagas de 42-50 km/h (tarde/noche) Viernes 16 de enero 15°C / 24°C Mayormente despejado y soleado 0% Vientos leves a moderados Sábado 17 de enero 15°C / 30°C Soleado por la mañana; tormentas aisladas durante la tarde y la noche 10 - 40% Ráfagas de 42-50 km/h todo el día Domingo 18 de enero 14°C / 23°C Parcialmente nublado 0% Vientos moderados

Clima de Córdoba

Este jueves hay alerta amarilla y naranja por tormentas en Córdoba Nicolás Aguilera - LA NACION

Este jueves 15 de enero, en gran parte de la provincia rige alerta amarilla por tormentas, mientras que en el norte el aviso es naranja. Por lo tanto, se esperan tormentas fuertes en el territorio cordobés, especialmente durante la tarde. A su vez, la temperatura máxima llegará a los 30°C.

Las lluvias se irán disipando durante la madrugada del viernes. Solo en el norte de la provincia seguirán las precipitaciones hasta la noche de mañana. En tanto, el resto de la provincia presentarán el cielo tapado de nubes y 30°C de máxima. Durante el fin de semana seguirá nublado y con calor. Pueden darse tormentas aisladas a partir de la noche del domingo.

Pronóstico del tiempo en Córdoba este fin de semana, de acuerdo al SMN

Día Temperatura mínima y máxima Clima Lluvias Viento Jueves 15 de enero 20°C / 30°C Tormentas fuertes 10% - 70% 7 - 31 km/h Viernes 16 de enero 18°C / 30°C Parcialmente nublado 0% - 10% 7 - 12 km/h Sábado 17 de enero 20°C / 31°C Algo nublado 0% - 10% 7 - 12 km/h Domingo 18 de enero 21°C / 31°C Tormentas aisladas 0% - 40% 7 - 22 km/h

Clima de Mendoza

¿Cómo estará el clima en Mendoza en el tercer fin de semana de enero? Maira García

En la mañana del jueves hubo tormentas aisladas en la Capital y en San Martín, pero las probabilidades de precipitaciones disminuirán al 10% en la tarde y a la noche ya estará estable. Mientras tanto, el resto de la provincia se encuentra con el cielo parcialmente nublado. En tanto, las temperaturas se mantendrán por debajo de los 30°C.

El viernes 16 se sentirá que subirá un poco la temperatura, con una máxima que rondará los 32°C. En tanto, el cielo estará algo nublado el resto de la jornada. Estas condiciones climáticas se replicarán el sábado. Por su parte, el domingo se sentirá una caída térmica con la entrada de viento del sur y volverá a niveles por debajo de los 30°C. En tanto, estará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo en Mendoza este fin de semana, de acuerdo al SMN

Día Temperatura mínima y máxima Clima Lluvias Viento Jueves 15 de enero 21°C / 28°C Tormentas aisladas 0% - 40% 7 - 31 km/h Viernes 16 de enero 18°C / 32°C Parcialmente nublado 0% 7 - 22 km/h Sábado 17 de enero 21°C / 32°C Algo nublado 0% - 10% 13 - 22 km/h Domingo 18 de enero 21°C / 28°C Algo nublado 0% 7 - 22 km/h

Clima de Cataratas del Iguazú

El pronóstico del tiempo en Cataratas del Iguazú el tercer fin de semana de enero Estrella Herrera

Este destino que se encuentra al norte de Misiones hoy presenta cielo parcialmente nublado y temperaturas que escalarán hasta los 32°C. El viernes el cielo se tapará completamente de nubes y se esperan tormentas durante la tarde y la noche.

El fin de semana seguirá inestable. Tanto el sábado como el domingo habrá pocas posibilidades de lluvias durante la mañana, pero se darán tormentas aisladas a la tarde y la noche. La única diferencia es la temperatura de la jornada dominical, que tendrá una máxima por debajo de los 30°C.

Pronóstico del tiempo en Cataratas del Iguazú este fin de semana, de acuerdo al SMN

Día Temperatura mínima y máxima Clima Lluvias <b>Viento</b> Jueves 15 de enero 21°C / 32°C Algo nublado 0% - 10% 0 - 12 km/h Viernes 16 de enero 21°C / 32°C Tormentas fuertes 0% - 70% 0 - 12 km/h Sábado 17 de enero 21°C / 31°C Tormentas aisladas 0% - 40% 0 - 2 km/h Domingo 18 de enero 21°C / 29°C Tormentas aisladas 0% - 40% 7 - 12 km/h

Clima de Bariloche

Así estará el clima en Bariloche este fin de semana

Por último, hoy la ciudad rionegrina presenta entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la mañana que disminuirá a la tarde, pero mantendrá cierta inestabilidad. Además, el clima estará fresco, porque se espera una máxima de 15°C.

Este panorama cambia para el viernes porque, aunque esté nublado, no habrá lluvias y la temperatura se elevará hasta los 20°C, pero la mínima seguirá por debajo de los 10°C. Es un escenario parecido al que habrá el sábado: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una máxima de 21°C. Este será el mejor día del fin de semana para estar al aire libre. En tanto, el domingo la temperatura bajará hasta los 15°C como tope y estará mayormente soleado.

Pronóstico del tiempo en Bariloche este fin de semana, de acuerdo al SMN