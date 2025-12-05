Ola de calor en Buenos Aires: cuál será la máxima este viernes 5 de diciembre

El inicio del verano meteorológico impone un patrón de altas temperaturas que afecta la circulación urbana y las actividades al aire libre. El especialista Diego Angeli anticipa marcas térmicas sofocantes para las próximas horas en Buenos Aires antes de un cambio significativo en la masa de aire. El reporte meteorológico advierte sobre la intensidad de la radiación solar previa a la llegada del alivio durante el fin de semana.

Cuál será la máxima este viernes 5 de diciembre

El viernes replica la configuración del jueves y consolida el calor intenso en Buenos Aires. El amanecer presenta un cielo ligeramente nublado con presencia de nubes tipo cirrus altos.

El viento sopla del sector noroeste con intensidad leve a moderada. La temperatura mínima se ubica en 26°C y el ambiente caluroso se notará desde las primeras horas del día.

Se espera una temperatura máxima de 35°C para el viernes 5 de diciembre Hernán Zenteno - La nacion/Hernan Zenteno

La ausencia de nubosidad significativa impide el resguardo contra el sol. El viento norte actúa “como si fuera un caloventor” y se estima una temperatura máxima de 35°C para la tarde del viernes. La noche conserva la incomodidad térmica con un cierre en torno a los 29°C.

El alivio térmico del sábado

El inicio del fin de semana marca el quiebre de la ola de calor. El viento rota y sopla aire frío desde temprano para remover la columna de aire sobrecalentado. El sábado amanece con viento leve del sudeste y cielo algo nublado. El termómetro marca 23ºC en el comienzo del día.

La rotación del viento al sector sudeste traerá alivio durante el sábado y la temperatura máxima descenderá hasta los 28°C (Fuente: captura Windy)

La nubosidad aumenta a partir del mediodía con el arribo de cúmulos bajos y el aire fresco proveniente del río limita el ascenso de la temperatura. La marca máxima se planta en 28ºC, pero los valores de humedad relativa pueden generar una sensación térmica superior. La noche presenta una ligera inestabilidad y cierra con 22ºC bajo un cielo mayormente nublado.

Domingo ventoso y lunes inestable

Para el domingo, la circulación de viento del sudeste y garantiza un día sin extremos térmicos, ya que, el cielo pasa de parcialmente a mayormente nublado con el correr de las horas. La mínima retrocede hasta los 18ºC. El día resulta ventoso y con un termómetro que se mantendrá estable y la máxima se recorta en 27ºC. Este escenario permite planificar actividades al aire libre sin la exposición a un ambiente agobiante. La noche presenta un reingreso de aire frío y cierra con 20ºC.

El lunes feriado obliga a monitorear las condiciones del Río de la Plata por la persistencia del viento del sudeste. El amanecer inestable comienza con 18ºC de piso térmico y una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana con alguna llovizna aislada. La tarde muestra una probabilidad más alta de lluvias y el viento cobra mayor intensidad con una temperatura que rondará los 21ºC.

El lunes 8 de diciembre tendrá cielo mayormente nublado, viento del sudeste y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde Ricardo Pristupluk

Perspectiva de lluvias para la próxima semana

El pronóstico extendido anticipa la continuidad de la inestabilidad. El martes presenta condiciones propicias para lluvias durante gran parte del día, acompañada de un viento fuerte desde el río deja la zona al borde de una sudestada. El miércoles mantiene variables similares aunque con menor probabilidad de precipitaciones. El calor veraniego regresa el jueves. Los modelos indican un ascenso de la temperatura pero sin las características sofocantes de la semana actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.