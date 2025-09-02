“Legado vivo”. La Academia Nacional de Bellas Artes distingue a artistas, investigadores e instituciones

Este jueves al mediodía, en el Auditorio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas (avenida Figueroa Alcorta 2270), la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) hará entrega de los premios Gratia Artis y Distinción a la Trayectoria. Los galardonados participarán del acto, de entrada libre y gratuita.

La Asociación Amigos del Bellas Artes, anfitriona del evento, el doctor Gustavo Basso, especialista en acústica musical y coleccionista, y la historiadora del arte Laura Buccellato, exdirectora del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires, recibirán el Gratia Artis, y el compositor Oscar Strasnoy y los artistas Guillermo Kuitca, Delia Cancela, recientemente condecorada por Francia, Daniel García, ilustrador desde 1991 de las tapas del sello rosarino Beatriz Viterbo, y María Ledesma, que es diseñadora además de artista textil, serán distinguidos por su trayectoria.

“La Academia Nacional de Bellas Artes ha anunciado la entrega de sus más altas distinciones, que reconocen la excelencia y el compromiso con la creación, la difusión y el sostenimiento de la vida cultural argentina”, dice a LA NACION el presidente de la ANBA, Sergio Baur. Se invitó a las autoridades de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación de la Nación.

La Academia Nacional de Bellas Artes distingue a artistas, investigadores, coleccionistas y la Asociación Amigos del Bellas Artes

“Considero que estas distinciones expresan la gratitud de la institución hacia quienes, con calidad y continuidad, han enriquecido el horizonte artístico argentino -destaca-. Cada premiado encarna un legado vivo y, al mismo tiempo, una invitación a seguir construyendo una cultura plural y vibrante. En cuanto al valor simbólico de la premiación, estimo que estos reconocimientos son a la vez un homenaje y un estímulo: un homenaje a lo realizado con excelencia, y un estímulo para que las nuevas generaciones encuentren inspiración en trayectorias que se han convertido en ejemplos perdurables“.

El Premio Gratia Artis fue creado en 1996 por el escritor Basilio Uribe durante su presidencia en la ANBA. “Es una distinción anual que se otorga cuando se imponen trayectorias de quienes consagraron su vida o sus acciones al estudio, la colección, la enseñanza, la difusión o el apoyo a las artes -explica el diplomático y académico-. Este año será conferido en la categoría persona jurídica a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes [que preside el doctor Julio César Crivelli], y en la categoría persona física al ingeniero de sonido y coleccionista de arte Gustavo Basso y a la licenciada Laura Buccellato, investigadora, crítica de arte y exdirectora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, figuras cuya labor ha dejado una huella decisiva en el ámbito cultural”.

La Distinción a la Trayectoria fue instituida en 2012 por el arquitecto Ricardo Blanco, cuando era presidente de la Academia. “Se trata de un reconocimiento anual a quienes dedicaron su vida a la creación artística con resultados significativos y relevantes. En esta edición, recibirán el galardón Delia Cancela, Daniel García, Guillermo Kuitca, María Ledesma y Oscar Strasnoy”, concluye Baur.